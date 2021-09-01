Метинвест инвестировал 50 миллионов долларов в масштабный проект на горнодобывающих предприятиях

На Ингулецком горно-обогатительном комбинате Группы Метинвест ввели в эксплуатацию новый тракт комплекса рудной циклично-поточной технологии (ЦПТ).

Это один из крупнейших проектов на горнодобывающих предприятиях компании за последнее десятилетие. В строительство комплекса Метинвест инвестировал около 50 млн долларов.

Проект ЦПТ-один из самых масштабных проектов на горнодобывающих предприятиях Группы Метинвест. Перспективная технология позволит Ингулецкому ГОКУ строить долговременные планы по добыче железной руды. Кроме того, предприятие значительно снизит нагрузку на окружающую среду за счет эксплуатации конвейерного транспорта, использования современной аспирационной установки и сокращения времени работы двигателей внутреннего сгорания автосамосвалов. После запуска комплекса комбинат планирует с его помощью транспортировать около 40 тысяч тонн руды в сутки,

– рассказал Александр Герасимчук, генеральный директор Ингулецкого ГОКа.

Строительство комплекса продолжалось 6 лет. Все работы на комплексе являются автоматизированными – это позволяет полностью контролировать все параметры оборудования. Также на ЦПТ установлена автоматизированная аспирационная установка, которая очищает воздух от пыли.

Запуск комплекса циклично-поточной технологии позволяет быстрее доставлять руду с нижних горизонтов карьера и уменьшает использование в работе автосамосвалов. Также благодаря экологически чистому и экономичному конвейерному транспорту в карьере снизится техногенная нагрузка на окружающую среду, сократятся операционные и эксплуатационные расходы.

Мы продолжаем модернизировать транспортную инфраструктуру на горно-обогатительных комбинатах Метинвеста. Крупнейший проект по строительству ЦПТ завершено на Ингулецком ГОКЕ, а вскоре ожидаем запуск такой же технологии на Северном ГОКЕ,

– отметил генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Он добавил, что современные экологические комплексы позволят Метинвесту повысить эффективность производства и снизить себестоимость сырья, чтобы обеспечить конкурентное преимущество нашей продукции на мировом рынке.