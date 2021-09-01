Це один із найбільших проєктів на гірничодобувних підприємствах компанії за останнє десятиліття. У будівництво комплексу Метінвест інвестував близько 50 млн доларів.

Проєкт ЦПТ – один із наймасштабніших проєктів на гірничодобувних підприємствах Групи Метінвест. Перспективна технологія дасть змогу Інгулецькому ГЗК будувати довготривалі плани з видобутку залізної руди. Крім того, підприємство значно знизить навантаження на довкілля за рахунок експлуатації конвеєрного транспорту, використання сучасної аспіраційної установки і скорочення часу роботи двигунів внутрішнього згоряння автосамоскидів. Після запуску комплексу комбінат планує за його допомогою транспортувати близько 40 тисяч тонн руди на добу,

– розповів Олександр Герасимчук, генеральний директор Інгулецького ГЗК.

Будівництво комплексу тривало 6 років. Усі роботи на комплексі є автоматизованими – це дає змогу повністю контролювати усі параметри обладнання. Також на ЦПТ встановлено ​​автоматизовану аспіраційну установку, яка очищає повітря від пилу.

Запуск комплексу циклічно-потокової технології дає змогу швидше доставляти руду з нижніх горизонтів кар"єра і зменшує використання в роботі автосамоскидів. Також завдяки екологічно чистому й економічному конвеєрному транспорту в кар'єрі знизиться техногенне навантаження на довкілля, скоротяться операційні та експлуатаційні витрати.

Ми продовжуємо модернізувати транспортну інфраструктуру на гірничо-збагачувальних комбінатах Метінвесту. Найбільший проєкт із будівництва ЦПТ завершено на Інгулецькому ГЗК, а незабаром очікуємо запуск такої ж технології на Північному ГЗК,

– зазначив генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

Він додав, що сучасні екологічні комплекси дадуть змогу Метінвесту підвищити ефективність виробництва і знизити собівартість сировини, щоб забезпечити конкурентну перевагу нашої продукції на світовому ринку.