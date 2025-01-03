Метинвест Ахметова наладил производство защитных панцирей для ЗРК Patriot

В рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова Группа Метинвест произвела бронированную защиту для модуля управления комплексом MIM-104 Patriot, который обороняет украинское небо от вражеских атак.

Инженеры уже смонтировали первую броню на рабочий модуль управления системой ПВО. Об этом отметили в пресс-службе Группы Метинвеста.

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Метинвест продолжает активно расширять линейку защитных изделий для украинской армии, которая повышает уровень безопасности и защищает жизни защитников и военную технику. Компания освоила производство стальных экранов для основных отечественных танков Т-64 и Т-72, американских танков M1 Abrams и БМП Bradley, а также готовится интегрировать их на различные модификации Leopard 2. Сейчас бойцы получили более 300 экранов.

Защитники неба тоже нуждаются в надежной обороне. Поскольку это одно из главных направлений инициативы Стальной Фронт, в котором мы имеем большой опыт, неудивительно, что именно нам доверили такую ответственную миссию. За полтора месяца мы с нуля создали проект и по чертежам изготовили из украинской бронестали Метинвеста щит для экипажа ЗРК Patriot, который гарантирует защиту от осколочных поражений как защитникам, так и комплексу управления системой ПВО. Шеф-монтаж брони также осуществляли наши опытные инженеры,

– отметил руководитель направления стального производства Метинвеста для нужд украинской армии, операционный директор Группы Метинвест Александр Мироненко.

Инженеры Метинвеста наладили производство уникального бронепанцира для мозгового центра ЗРК Patriot, что управляет этой системой противовоздушной обороны. Защита экипажа от осколочных поражений изготовлена из стали марки 30ХН2МА, которые отличаются повышенными свойствами износостойкости, прочности, вязкости и сопротивления к механическим нагрузкам.

Панцирь состоит из почти 200 элементов – пластин бронированной стали толщиной до 8 миллиметров, которые защищают центр управления комплексом ПВО. Общий вес панциря превышает 2,6 тонны, однако никоим образом не влияет на функциональность или мобильность комплекса. Над созданием панциря для ЗРК Patriot работала команда проектных инженеров, которые курировали работу токарей, слесарей, механосборщиков и электрогазосварщиков.

В условиях полномасштабного вторжения, кроме выживания бизнеса и безопасности сотрудников, приоритетом Метинвеста является усиление обороноспособности украинской армии. Для этого в рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова компания направила на нужды защитников 4,4 миллиарда гривен.

Система Patriot – зенитный ракетный комплекс. Сердцевиной системы является радар AN/MPQ-53 Patriot, именем которого и назвали весь комплекс. Это многоцелевая радиолокационная станция с пассивной фазированной антенной решеткой (ПФАР), работающая в G или H-диапазонах. Patriot использует передовые ракеты-перехватчики с воздуха и высокоэффективные радиолокационные системы. Максимальная дальность обнаружения воздушных целей составляет 170 километров.