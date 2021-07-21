"Метинвест" направил более 50 миллионов на реконструкцию парка в Мариуполе
Источник:УНИАН
На данный момент общий объем инвестиций компании в создание парка составил более 58 миллионов гривен. В "Метинвесте" говорят, что это лишь один из проектов, который реализуют в городе.
Речь о реконструкции парка имени Гурова в Кальмиусском районе. В пресс-службе компании рассказали, что проект финансируется из областного и городского бюджетов при инвестиционной поддержке группы.
"Метинвест" направил средства на обновление зоны отдыха
"Метинвест" направил 58 миллионов гривен, которые предназначены на обновление зоны отдыха. В мае уже вернули к жизни самый большой парк Мариуполя, открыв "зону барбекю". Теперь здесь местные жители отдыхают.
В 2020 году "Метинвест" направил на создание парка более 18 миллионов в украинской валюте: за эти деньги, в частности, оборудовали комнату матери и ребенка, обустроили стоянку для автомобилей отдыхающих.
Теперь работы будут продолжаться в верхней части парка – ведется прокладка коммуникаций, высаживаются растения, планируются дорожки,
– рассказал городской глава Мариуполя Вадим Бойченко.
Из парка Гурова планируют сделать дендропарк
В планах – сделать из парка Гурова дендропарк с густой растительностью и большой прогулочной зоной. Гендиректор "Метинвеста" Юрий Рыженков надеется, что после реконструкции парк Гурова станет местом семейного отдыха европейского уровня.
Здесь должны появиться новые игровые зоны для детей и подростков, фонтанный комплекс, декоративное освещение, современная сцена и помещения для артистов.
Мы уже видим результат, часть парка полностью обновлена и стала любимым местом горожан,
– говорит Рыженков.
Смотрите на фото, как происходит реконструкция парка: