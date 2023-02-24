Военное снаряжение на миллиарды: Метинвест отчитался об объемах помощи ВСУ за год войны

С начала полномасштабного вторжения Группа Метинвест направила на помощь стране более 3,1 миллиарда гривен, из которых более 1,6 миллиарда было перечислено на нужды армии в рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова.

Больше об инициативах компании, актуальных проектах и планах на 2023 год рассказал генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

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Группа Метинвест стала надежной опорой для Украины

2022 год стал серьезным вызовом как для Метинвеста, так и для всей Украины. Однако компания, как и каждый украинец, доказала, что на нее можно положиться в трудные времена.

Мы не раз доказывали, что на металлургов, горняков и шахтеров можно положиться в трудные времена, что Метинвест может быть опорой Украины. И сейчас мы продолжаем работать там, где это возможно, наполнять бюджеты страны и регионов, платить налоги, обеспечиваем людей работой.

– отметил Юрий Рыженков.

В рамках Стального фронта Рината Ахметова компания поддержала украинское войско. За год войны Метинвест передал армии беспрецедентное для отечественного частного бизнеса количество дронов и бронежилетов. Также Группа Метинвест положила начало гуманитарному проекту "Спасаем жизнь".

Сотни тысяч украинцев уже получили вещи первой потребности, лекарства и наборы продуктов. Мы обустраиваем убежища, помогаем с протезированием и психологической реабилитацией. Мы готовы оказывать мощную поддержку и дальше, а после победы – восстанавливать страну,

– добавил он.

Экономический фронт

Сегодня предприятия Метинвеста в Украине работают под постоянной угрозой вражеских обстрелов. Активы Группы в Мариуполе и Авдеевке пострадали в результате боевых действий, в то время как Мариуполь временно оккупирован. Кроме того, на работу Метинвест негативно влияют логистические ограничения, перебои с энергоснабжением, рост себестоимости производства и падение цен на отдельные виды продукции. Другие предприятия Группы работают с разным уровнем загрузки, учитывая безопасность, логистические, энергетические, экономические и другие факторы.

В начале 2023 года украинское правительство разрешило импорт электроэнергии из ЕС, что позволило облегчить ситуацию с дефицитом электроэнергии на местном уровне. Метинвест воспользовался этой возможностью для закупки импортной электроэнергии для собственных производственных нужд, что позволяет увеличивать квоты на поставку электроэнергии (при отсутствии аварийных отключений).



Это положительно повлияло на работу группы. В частности, ожидается постепенное увеличение объема загрузки железорудных активов Группы в Кривом Роге не менее 30% от довоенного уровня и сохранения фокуса в основном на производстве окатков. Импорт электричества также обеспечил более стабильную работу и гибкость ассортимента продукции на Каметстале и совместном предприятии Запорожсталь. В настоящее время работают две доменные печи на каждом из предприятий. Всего в 2022 году Метинвест (включая совместное предприятие) наладил производство 24 новых видов продукции.

Покровская угольная группа сейчас работает примерно на 80% довоенной мощи. Продолжается строительство 11-го блока по добыче угля. Уголь добывают в четырех очистных забоях, а еще четыре ушиба планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году.

Самая главная задача бизнеса в военное время – вместе со всей страной работать на победу. Уплачивать налоги, поддерживать армию и экономику, заботиться о людях. В 2022 году украинские, ассоциированные и совместные предприятия инвестиционной группы SCM Рината Ахметова уплатили 73,2 миллиарда гривен налогов и сборов. Из этой суммы 20,5 миллиарда гривен налогов и сборов в прошлом году перечислила в бюджеты всех уровней в Украине Группа Метинвест с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий.

Метинвест продолжает борьбу с воровством со стороны России, которая незаконно вывезла более 234 тысяч тонн металлопродукции компании из Мариуполя. В частности, 16 предприятий Группы подали иски в Европейский суд по правам человека против России за ущерб, причиненный имуществу и собственности Группы в Мариуполе и других территориях Украины с 24 февраля 2022 года.

Помощь армии

С первого дня войны Метинвест присоединился к милитарной инициативе Стальной Фронт Рината Ахметова, цель которой – сохранить жизнь защитников.

В рамках инициативы в феврале 2023 года стартовал проект "Сердце Азовстали". Он предусматривает поддержку защитников Мариуполя и членов семей погибших, пленных и без вести пропавших защитников комбината-крепости. На это Ринат Ахметов выделил 1 миллиард гривен.

За год войны Метинвест стал одним из самых больших частных доноров украинского войска. Защитники страны получили от компании 25 тысяч касок и более 150 тысяч бронежилетов, так что каждый десятый бронежилет в армии изготовил или закупил Метинвест.

Группа наладила производство продукции для защиты Украины. Помимо спецстали для бронежилетов это специальные мобильные укрытия для укрепления окопов, бронированные щиты для операторов крупнокалиберного оружия, противотанковые ежи, шипованные цепи, минибастионы, саперные кошки для дистанционного разминирования территорий и другие вещи.

Метинвест отгрузил на фронт 123 мобильных укрытия. С начала войны из стали Метинвеста сделано более 80 тысяч противотанковых ежей.

А из горячекатаного листа, поставляемого сбытовой компанией Метинвест-СМЦ, изготавливают элементы жесткой защиты техники – внедорожников, медицинского транспорта, автомобилей коммунальных служб и другого оборудования, работающего в зоне обстрелов.

Собственными силами и в сотрудничестве с партнерами Метинвест выпускает полевые печки: около 5 тысяч этих изделий обогревают военных и жителей прифронтовых регионов. Также компания передает им твердое топливо, зимнюю форму, термобелье и обувь. В частности, более 7 тысяч сотрудников компании, служащих в рядах ВСУ, получили комплекты теплых вещей. На это направлено около 12 миллионов гривен.

Поддерживать связь и заряжать рации и телефоны украинским разведчикам и пограничникам помогают 273 генератора и мультизарядные станции от Метинвеста.

Чтобы укрепить обороноспособность украинской армии, компания наладила системные поставки на фронт военной техники и оборудования. В частности, защитники получили 1,2 тысячи дронов. Такого количества беспилотников армии не снабжает ни один частный бизнес.

Также Метинвест отправляет на фронт медицинские грузы. Спасать жизнь раненых бойцов помогает более 31 тысяч турникетов и аптечек, другое медицинское оборудование и лекарства. А в сотрудничестве с благотворительным фондом PULSE Группа способствует развитию тактической медицины в Украине. На организацию обучения военнослужащих в зоне боевых действий Метинвест направил почти 6,2 миллиона гривен.

Помощь обществу

Чтобы не допустить гуманитарного кризиса в Украине, Метинвест в координации с Фондом Рината Ахметова запустил инициативу "Спасаем жизнь". Проект уже помог почти 425 тысячам человек и охватывает около 70 территориальных общин. Из Польши в Украину доставляют продуктовые и гигиенические наборы для уязвимых слоев населения.

Также "Спасаем жизнь" развивает другие направления работы. Совместно с Проектом поддержки протезирования в Украине инициатива возвращает к полноценной жизни пострадавших во время войны военных и гражданских. В настоящее время процедуру протезирования и лечения на разных стадиях проходят уже 33 человека, перенесших ампутации конечностей.

Помимо того, "Спасаем жизнь" помогает психологически восстанавливаться пострадавшим от войны женщинам и детям. Благодаря реализации совместной с "Фондом Маша" программы "Несокрушимая мама" помощь получили уже 140 человек.

Благотворительная инициатива Метинвеста и Фонда Рината Ахметова также поддерживает медицинские учреждения. Украинские больницы получили медикаменты, оборудование и расходные материалы более чем на 240 тысяч евро.

Медицинские грузы в больницы в Запорожье, Кривом Роге, Каменском, Покровске и Авдеевке доставляют и по отдельной программе, которую реализует Метинвест и Фонд Рината Ахметова. Общая сумма помощи медикам в пределах двух проектов составляет более 175 миллионов гривен. Также металлурги компании с начала 2022 года отгрузили больницам более 1600 тонн медицинского кислорода.

Метинвест помогает украинцам пережить холод. Жителям Авдеевки компания передает печи для обогрева, твердое топливо, бензопилы. А сотрудники Покровской угольной группы бесплатно получили угли. Для жителей Покровского общества компания также приобрела пять дизельных электростанций, чтобы питать котельные во время отключения света. Всего для городов присутствия Метинвеста закуплено 11 таких электростанций, а также обустроены «Пункты несокрушимости», где всегда есть электричество, тепло и интернет. Один из таких пунктов работает в Каменском.

Компания делает все возможное, чтобы сохранить свою команду. Для сотрудников-переселенцев, которые эвакуировались на подконтрольную Украине территорию, организовано более 6 тысяч мест во временных убежищах. Семьи переселенцев снабжают продуктами, средствами гигиены и предметами первой потребности.

Кроме того, в условиях войны Метинвест помогает украинцам найти работу и переучить по рабочим профессиям. С февраля 2022 года компания трудоустроила более 6,2 тысяч человек, из них 1,6 тысяч – из Мариуполя и Авдеевки. Таким работникам компания оказывает материальную поддержку посредством различных компенсаций, социальных льгот, гуманитарной помощи и гарантированного заработка.

Сейчас возможность получить достойную оплату труда, надбавки и социальные бонусы есть в Покровской угольной группе – там открыто 652 вакансии. Трудоустроиться предлагают жителям из всех регионов Украины. В частности, на предприятиях уже приступили к работе 136 криворожцев.

В то же время, продолжается профессиональная подготовка нового поколения специалистов в ГМК. Для этого осенью 2022 года 442 студента приступили к обучению по современным инженерно-техническим специальностям в университете Метинвест Политехника. Для сотрудников Метинвеста и их детей образование бесплатное.

Компания также заботится о ментальном здоровье своих сотрудников и членов их семей. За девять месяцев 2022 года специалисты сервиса психологической поддержки "Метинвест – вместе!" провели более 2500 индивидуальных и групповых консультаций.