"Метинвест" планирует глобальную автоматизацию и модернизацию производства

"Метинвест" считает, что через 10 лет компания будет делать акцент не на количестве выпущенной продукции, а на повышении ее добавленной стоимости. Этого хотят достичь благодаря автоматизации и модернизации производства.

Об этом в интервью СМИ рассказал генеральный директор компании Юрий Рыженков.

Глава компании отметил что, говоря о количественных показателях, компания в будущем будет работать над повышением добавленной стоимости, а не гнаться за объемами производимой продукции.

Он уточнил, что с приобретением Днепровского меткомбината в группе "Метинвест" число работников увеличилось с 80 до 90 тысяч человек.

Думаю, максимум 60 тысяч работников. Мы автоматизируем производство. Доменными печами управляет искусственный интеллект, ситуацию на ГОКах отслеживают дроны,

– пояснил Рыженков.

Он отметил, что окончательный переход на новые технологии займет 20 – 30 лет и соответственно, сменится поколение металлургов.

Рыженков уточнил, что профиль людей, которые будут приходить в компанию эти десятилетия, будет меняться. Поэтому компания запустила технический университет – "Метинвест Политехнику".

Нам не нужны инженеры-металлурги в чистом виде. Это прошлый век. Нам нужны люди, владеющие информационными технологиями, с глубоким знанием металлургии. Если вы посмотрите на наши новые объекты, например, на "Стан-1700", которое мы запустили полтора года назад, то увидите, что там все управляется мышкой,

– сказал он.