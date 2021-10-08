Про це в інтерв'ю ЗМІ розповів генеральний директор компанії Юрій Риженков.

Глава компанії зазначив що, говорячи про кількісні показники, компанія в майбутньому буде працювати над підвищенням доданої вартості, а не гнатися за обсягами виробленої продукції.

Він уточнив, що з придбанням Дніпровського меткомбінату в групі "Метінвест" число працівників збільшилося з 80 до 90 тисяч осіб.

Думаю, максимум 60 тисяч працівників. Ми автоматизуємо виробництво. Доменними печами управляє штучний інтелект, ситуацію на ГОКах відстежують дрони,

– пояснив Риженков.

Він зазначив, що остаточний перехід на нові технології займе 20 – 30 років та відповідно, зміниться покоління металургів.

Риженков уточнив, що профіль людей, які будуть приходити в компанію ці десятиліття, буде змінюватися. Тому компанія запустила технічний університет – "Метінвест Політехніку".

Нам не потрібні інженери-металурги в чистому вигляді. Це минуле століття. Нам потрібні люди, які володіють інформаційними технологіями, з глибоким знанням металургії. Якщо ви подивитеся на наші нові об'єкти, наприклад, на "Стан-1700", який ми запустили півтора роки тому, то побачите, що там все управляється мишкою,

– сказав він.