"Метинвест Политехника" получила лицензию МОН на подготовку бакалавров и магистров

Технический университет "Метинвест Политехника" успешно прошел процедуру лицензирования образовательной деятельности в сфере высшего образования в соответствии с приказом №171-л от 15 сентября 2021 года и получил лицензию от Министерства образования и науки Украины. Лицензированный объем на подготовку бакалавров – 310 студентов, магистров – 240 человек.

Уже в сентябре 2022 года откроет двери для первых студентов первый негосударственный горно-металлургический университет "Метинвест Политехника". Для открытия уже есть все необходимое – собран высококвалифицированный преподавательский состав, разработаны современные образовательные программы, получены необходимые лицензии Министерства образования Украины. Сразу на девяти востребованных специальностях будут обучать студентов.

Подготовка специалистов, которые смогут трудоустроиться в Украине и станут конкурентоспособными на мировом уровне является главной целью образовательной деятельности нового вуза. Значительное внимание в обучении будут уделять именно практической подготовке, чтобы по завершению курса навыков хватало для работы на производстве. Студенты будут проходить практику, изучая производственные и информационно-технологические процессы непосредственно на предприятиях Группы Метинвест, уже на третьем курсе обучения.

Учебный корпус вуза уже строится в Центральном районе Мариуполя. Сразу рядом с ним будет полноценный студенческий городок европейского уровня – здание общежития, спортивная инфраструктура и парк.

Руководство вуза подписало ряд стратегически важных меморандумов о сотрудничестве в рамках научно-исследовательской и образовательной деятельности. Университет "Метинвест Политехника" заключил меморандумы с ведущими производителями технологий и оборудования – международными корпорациями Siemens, Schneider Electric, Honeywell Ukraine и Festo для создания ультрасовременных лабораторий. IT-инфраструктуру вуза разрабатывает компания Microsoft. Совместно с Национальным техническим университетом КПИ им. И.Сикорского "Метинвест Политехника" будет проводить научные исследования.

Мы создаем вуз нового образца, где талантливая молодежь сможет раскрыть свой научный потенциал и применить знания на практике. В этом году педагоги университета успешно проводят образовательную деятельность на курсах повышения квалификации по направлениям: металлургия, материаловедение, компьютерные науки, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии, экология, горное дело, экономика и охрана труда. А уже со следующего учебного года мы начнем полноценную подготовку бакалавров и магистров,

– отметил ректор университета "Метинвест Политехника" Александр Поважный.