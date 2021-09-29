Вже у вересні 2022 року відкриє двері для перших студентів перший недержавний гірничо-металургійний університет "Метінвест Політехніка". Для відкриття вже є все необхідне – зібраний висококваліфікований викладацький склад, розроблені сучасні освітні програми, отримані необхідні ліцензії Міністерства освіти України. Одразу на дев'яти затребуваних спеціальностях будуть навчати студентів.

Підготовка фахівців, які зможуть працевлаштуватися в Україні і стануть конкурентоспроможними на світовому рівні є головною метою освітньої діяльності нового вузу. Значну увагу в навчанні приділятимуть саме практичній підготовці, щоб по завершенню курсу навичок вистачало для роботи на виробництві. Студенти будуть проходити практику, вивчаючи виробничі та інформаційно-технологічні процеси безпосередньо на підприємствах Групи Метінвест, вже на третьому курсі навчання.

Навчальний корпус вузу вже будується в Центральному районі Маріуполя. Одразу поруч з ним буде повноцінне студентське містечко європейського рівня – будівля гуртожитку, спортивна інфраструктура і парк.

Керівництво вузу підписало ряд стратегічно важливих меморандумів про співпрацю в рамках науково-дослідної та освітньої діяльності. Університет "Метінвест Політехніка" уклав меморандуми з провідними виробниками технологій і обладнання – міжнародними корпораціями Siemens, Schneider Electric, Honeywell Ukraine і Festo для створення ультрасучасних лабораторій. IT-інфраструктуру ВНЗ розробляє компанія Microsoft. Спільно з Національним технічним університетом КПІ ім. І.Сікорського "Метінвест Політехніка" буде проводити наукові дослідження.

Ми створюємо вуз нового зразка, де талановита молодь зможе розкрити свій науковий потенціал і застосувати знання на практиці. В цьому році педагоги університету успішно проводять освітню діяльність на курсах підвищення кваліфікації за напрямками: металургія, матеріалознавство, комп'ютерні науки, автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології, екологія, гірнича справа, економіка і охорона праці. А вже з наступного навчального року ми почнемо повноцінну підготовку бакалаврів і магістрів,

– зазначив ректор університету "Метінвест Політехніка" Олександр Поважний.