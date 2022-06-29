Метинвест приостанавливает добычу на горно-обогатительных комбинатах

Уже с 1 июля Группа Метинвест сокращает работу "Каметстали" в Каменском до одной домны и приостанавливает добычу на двух горно-обогатительных комбинатах в Кривом Роге.

Речь идет об Ингулецком ГОК и совместном предприятии Южного ГОК.

Причина, как отмечают в компании, в экономических и логистических факторах, в частности, в росте себестоимости производства и падении цен на продукцию.

Кроме этого, с середины июня Метинвест начал процесс приостановки работы ГОК в Кривом Роге. Также с середины июля планируется приостановка добычи на Северном ГОК. В то же время из горно-обогатительных комбинатов Метинвеста в Украине продолжит работу с уменьшенной мощностью только Центральный ГОК.

В Метинвесте объясняют, что приостановка добычи на ГОК и переход "Каметстали" на работу одной домны является вынужденной мерой, которая до этого отсрочивалась с 24 февраля за счет собственных резервов.

"Безусловно, главным фактором является продолжение российского вторжения в Украину. Но ситуация в экономике страны также остается тяжелой и имеет тенденцию к ухудшению из-за ряда дестабилизирующих факторов, которые не позволяют нашим предприятиям полноценно работать и планировать свою деятельность более чем на месяц вперед", – добавляют в Метинвесте.

Причины частичной приостановки работы предприятий

В первую очередь, все из-за изменений в логистике горно-металлургического комплекса и высокой стоимости перевозки до конечного потребителя. Ведь раньше все перевозки готовой продукции Группа осуществляла морским транспортом, однако из-за войны России против Украины все наши порты заблокированы, поэтому логистические расходы выросли в несколько раз, а накопленная металлопродукция вынуждена стоять в очередях на границах с ЕС.

Еще одна причина – высокая себестоимость производства металлопродукции, которая только растет из-за цен на энергоносители. Также на отрасль негативно влияют и внешние факторы – падение мировых цен на чугун и сталь, сокращение спроса на металлопродукцию и объемы потребления железорудного сырья из-за уменьшения производства металлопродукции на европейских предприятиях.

Что будет с работниками предприятий

Метинвест остается социально ответственной компанией, поэтому планирует максимально привлечь тысячи своих работников к проведению ремонтных работ и благоустройству территории с сохранением основного заработка. Также Группа будет продолжать системно помогать вынужденным переселенцам, жителям городов присутствия и не останавливать свои проекты по поддержке ВСУ.

Спасти может только регулятивная поддержка государства

На неутешительную тенденцию в металлургической отрасли может повлиять только регулятивная поддержка со стороны государства, которая сможет гарантировать выживание отрасли, возобновление работы предприятий и возвращение возможности отрасли держать экономический фронт.

В частности, государство должно оптимизировать логистическую составляющую, которая является одной из причин актуальных проблем. Это позволит продолжить обеспечивать десятки тысяч сотрудников компании и работников подрядных организаций заработной платой, а также продлить программы системной помощи обороноспособности Украины.