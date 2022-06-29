Йдеться про Інгулецький ГЗК і спільне підприємство Південний ГЗК.

Причина, як зазначають в компанії, в економічних та логістичних чинниках, зокрема у зростанні собівартості виробництва та падіння цін на продукцію.

Окрім цього, з середини червня Метінвест розпочав процес призупинення роботи ГЗК у Кривому Розі. Також із середини липня планується призупинення видобутку на Північному ГЗК. Водночас із гірничо-збагачувальних комбінатів Метінвесту в Україні продовжить роботу зі зменшеною потужністю лише Центральний ГЗК.

У Метінвесті пояснюють, що призупинення видобутку на ГЗК та перехід "Каметсталі" на роботу однією домною є вимушеною мірою, яка і до цього відтерміновувалась з 24 лютого за рахунок власних резервів.

"Безумовно, головним фактором є продовження російського вторгнення в Україну. Але ситуація в економіці країни також залишається важкою та має тенденцію до погіршення через низку дестабілізуючих факторів, які не дають змогу нашим підприємствам повноцінно працювати та планувати свою діяльність більш ніж на місяць уперед", – додають в Метінвесті.

Причини часткового призупинення роботи підприємств

В першу чергу, все через зміни у логістиці гірничо-металургійного комплексу та високій вартості перевезення до кінцевого споживача. Адже раніше всі перевезення готової продукції Група здійснювала морським транспортом, проте через війну Росії проти України всі наші порти заблоковані, тому логістичні витрати зросли в декілька разів, а накопичена металопродукція змушена стояти в чергах на кордонах з ЄС.

Ще одна причина – висока собівартість виробництва металопродукції, яка лише зростає через ціни на енергоносії. Також на галузь негативно впливають і зовнішні чинники – падіння світових цін на чавун і сталь, скорочення попиту на металопродукцію та обсягів споживання залізорудної сировини через зменшення виробництва металопродукції на європейських підприємствах.

Що буде з працівниками підприємств

Метінвест залишається соціально відповідальною компанією, тому планує максимально залучить тисячі своїх працівників до проведення ремонтних робіт та упорядкування території зі збереженням основного заробітку. Також Група буде продовжувати системно допомагати вимушеним переселенцям, жителям міст присутності та не зупинятиме свої проєкти із підтримки ЗСУ.

Врятувати може лише регулятивна підтримка держави

На невтішну тенденцію в металургійній галузі може вплинути лише регулятивна підтримка з боку держави, яка зможе гарантувати виживання галузі, відновлення роботи підприємств та повернення спроможності галузі тримати економічний фронт.

Зокрема держава повинна оптимізувати логістичну складову, яка є однією з причин актуальних проблем. Це дозволить продовжити забезпечувати десятки тисяч співробітників компанії і працівників підрядних організацій заробітною платою, а також продовжити програми системної допомоги обороноздатності України.