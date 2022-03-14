Метинвест продолжает производить кислород для больниц и помогает пострадавшим от войны

С 27 февраля по 6 марта предприятия Группы Метинвест бесплатно передали 73 тонны кислорода в медицинские учреждения Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей.

Сейчас в режим горячей консервации переведены ММКИ, Азовсталь и Запорожсталь. Все потребности больниц в кислороде будет удовлетворять производство Каметстали.

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Это крайне необходимая помощь для лечения больных COVID-19.

Помощь во время войны России против Украины

Метинвест также приобщается к помощи жителям городов и украинским воинам.

В частности, автотранспортные цеха криворожских предприятий Метинвеста Рината Ахметова и Вадима Новинского передали на нужды территориальной обороны более 20 автомобилей. Для нужд защитников Кривого Рога предоставили самосвалы, бортовой и грузопассажирский транспорт. Он пригодится на перевозках, передислокациях и укреплении позиций. Также горняки передали примерно 7000 литров горючего для заправки автомобилей.

Кроме того, Фонд Рината Ахметова отправил в Запорожье гуманитарный рейс. Он состоял из продуктов питания, из которых сформировали продуктовые наборы для пострадавших от агрессии России.

На первом этапе волонтеры Метинвеста в специальном хабе сформировали 12 800 недельных наборов первой потребности для украинцев. Впоследствии помощь была направлена ​​прежде всего в города присутствия предприятий группы SCM, где она сейчас наиболее необходима. Поставка гуманитарной помощи организована из Польши, Румынии, Нидерландов, Германии, Италии и стран Прибалтики.