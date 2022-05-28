Метинвест сообщает о пиратстве со стороны России

24 февраля 2022 началось полномасштабное российское военное вторжение против Украины. Боевые действия интенсивно проходили в Мариуполе, который сейчас находится под российской оккупацией.

На день начала войны в порту Мариуполя была металлургическая продукция, производимая на предприятиях Группы Метинвест – металлургических комбинатах "Азовсталь" и ММК имени Ильича. Указанная металлургическая продукция должна быть экспортирована покупателям из разных стран, включая Испанию, Италию, Бельгию, Грецию, Португалию и Турцию.

Тем временем "Минус один российский сапер": кафиры продолжают погибать на "Азовстали"

На момент начала военного вторжения в акватории мариупольского порта было зафиксировано несколько коммерческих судов:

SMARTA (Либерия),

AZOV CONCORD (Мальта),

AZBURG (Доминика),

TZAREVNA (Мальта),

BLUE STAR I (Панама)

LADY AUGUSTA (Ямайка).

На них уже загружено 28 тысяч тонн металлургической продукции. Существует высокий риск, что указанные суда кафиры используют для похищения и незаконного вывоза металлургической продукции, принадлежащей Группе Метинвест.



Незаконные действия по захвату и возобновлению работы мариупольского порта явно свидетельствуют о том, что указанную металлургическую продукцию кафиры могут вывозить ориентировочно в порты в Ростове, Таганроге, Новороссийске, Туапсе и оккупированном Севастополе с целью дальнейшей незаконной продажи украденной продукции в страны Африки. поддерживают санкционную политику в отношении страны-агрессора – Российской Федерации.



По международному праву и законодательству Украины действия представителей страны-агрессора по вооруженному захвату торговых судов и продукции Группы Метинвест имеют все признаки пиратства и нарушения законов и обычаев войны в виде мародерства, являющихся тяжкими международными преступлениями.



Группа Метинвест приложит все возможные законные усилия для привлечения всех виновных и их сообщников к строгой юридической ответственности.