"Метинвест" вложил более 190 миллионов в современные американские бульдозеры для Северного ГОКа

Северный горно-обогатительный комбинат получил два американских гусеничных бульдозера Cat D9R. Эта техника позволит прокладывать и поддерживать карьерные дороги в надлежащем состоянии.

За смену на карьере эти тяжеловесные бульдозеры могут проложить от 400 до 1200 м дорог в зависимости от строительного материала. Кроме этого, такую ​​технику используют при строительстве трасс для железнодорожного транспорта, сооружения линий электропередач и расчистки снежных заносов. На приобретение бульдозеров "Метинвест" направил более 190 млн гривен.

Машинисты бульдозеров рассказывают, что пользоваться такой техникой очень удобно, ведь на электронных табло есть вся необходимая информация о состоянии оборудования, в салоне эргономичное кресло и кондиционер, а кабина надежно защищена от шумового и вибрационного воздействия.

Мы приобрели 12-кубовый экскаватор, уникальный станок контурного бурения и шесть гусеничных бульдозеров. Также провели капитальный ремонт 23-й технологической секции первой рудообогатительной фабрики и ввели в опытно-промышленную эксплуатацию скальный тракт циклически-поточной технологии в Первомайском карьере,

– рассказал гендиректор Северного ГОКа Андрей Скачков.

Он отметил, что все эти проекты направлены на стабильную работу комбината, улучшение условий труда его работников. На обновление производственных мощностей в 2021 году компания "Метинвест" направила более 4,2 млрд гривен.