За зміну на кар'єрі ці великовагові бульдозери можуть прокласти від 400 до 1200 метрів доріг залежно від будівельного матеріалу. Окрім цього, таку техніку використовують під час будівництва трас для залізничного транспорту, розбудови ліній електропередач та розчищення снігових заметів. На придбання бульдозерів "Метінвест" спрямував понад 190 млн гривень.

Машиністи бульдозерів розповідають, що користуватись такою технікою дуже зручно, адже на електронних табло є вся необхідна інформація про стан обладнання, у салоні є ергономічне крісло та кондиціонер, а кабіна надійно захищена від шумового та вібраційного впливу.

Ми придбали 12-кубовий екскаватор, унікальний верстат контурного буріння та шість гусеничних бульдозерів. Також провели капітальний ремонт 23-ї технологічної секції першої рудозбагачувальної фабрики та ввели в дослідно-промислову експлуатацію скельний тракт циклічно-потокової технології у Першотравневому кар’єрі,

– розповів гендиректор Північного ГЗК Андрій Скачков.

Він зазначив, що усі ці проєкти спрямовані на стабільну роботу комбінату, покращення умов праці його працівників. На оновлення виробничих потужностей у 2021 році компанія "Метінвест" спрямувала понад 4,2 млрд гривень.