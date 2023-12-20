Метинвест Ахметова вложит в модернизацию металлургических заводов более 9 миллиардов долларов

Компания Метинвест Рината Ахметова планировала перестроить заводы в Украине под производство низкоуглеродистой стали, в том числе построить электроплавильные печи на "Запорожстали" вместо мартена. Также в планах была модернизация "Каметстали" и "ММК имени Ильича".

Война скорректировала эти планы, но они в целом не изменились. Об этом в интервью рассказал генеральный директор компании Юрий Рыженков.

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"Модернизацию "Запорожстали" мы оценивали в сумму около 2 миллиардов долларов. Однако зеленой металлургии нужно много металлолома, или высококачественных DR-окатков, поэтому одновременно нам нужно будет модернизировать наши ГОКи под производство высококачественных окатков. Если суммировать инвестиции в зеленую трансформацию наших украинских активов – ГОКов, "Каметстали" и "Запорожстали", то общая сумма примерно 9 миллиардов долларов. Это реально сделать, и мы планируем это делать после окончания войны. Это инвестиционная программа на 5 – 10 лет", – подчеркнул Рыженков.



Вместе с тем, компания планирует в ближайшее время начать строительство прокатного завода в Италии мощностью 3 миллиона тонн в год, который называют "пилотным проектом по реконструкции "Запорожстали". Средства на проект планируют привлечь преимущественно благодаря грантам и долговому капиталу при поддержке правительства Италии.

Этот завод сможет повысить загруженность наших ГОКов в Украине и будет стимулировать их модернизацию под производство высококачественных окатков. В ЕС тоже недостаточно металлолома, чтобы обеспечить все модернизированные металлургические заводы,

– отметил руководитель компании.

Напомним, Метинвест Ахметова, с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, за 9 месяцев 2023 года перечислил в бюджеты всех уровней в Украине почти 11 миллиардов гривен налогов и сборов. В частности, было уплачено:

2,8 миллиарда гривен налога на прибыль,

2,4 миллиарда гривен единого социального взноса,

2,3 миллиарда гривен налога с доходов физических лиц.

Плата за пользование недрами составила 1,5 миллиарда гривен, экологический налог – 449 миллионов гривен.



Также с начала полномасштабной войны Метинвест помогает украинцам и Вооруженным Силам: на эти цели компания направила уже 4 миллиарда гривен. Из этой суммы более 2 миллиардов гривен – это помощь бойцам в рамках "Стального Фронта". За это время компания изготовила и передала бойцам бронированные щиты для 200 фронтовых машин, более 200 стальных блиндажей, а также закупила для военных более 400 автомобилей, более 1 500 дронов, около 2 000 тепловизоров и 875 единиц коммуникационного оборудования.