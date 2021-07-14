Метинвест за 15 лет инвестировал в экопроекты 3,5 миллиарда долларов, – глава компании

По словам гендиректора "Метинвеста", тема экологии и декарбонизации будет основной для компании в ближайшие 20 – 30 лет. Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний "Метинвест" инвестировала в реализацию экологических проектов 3,5 миллиарда долларов за последние 15 лет.

Как передает СМИ, об этом на международном форуме в Киеве "Декарбонизация стальной индустрии: вызовы для Украины" сообщил генеральный директор компании "Метинвест" Юрий Рыженков.

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Тема экологии и декарбонизации сейчас крайне важна как для всего мира, так и для Украины, и она будет основной в ближайшие 20-30 лет,

– сказал он.

"При этом, прошлый год по инвестициям был рекордным – около 200 миллионов долларов", – добавил Рыженков.

Компания "Метинвест" выступила генеральным партнером организованного форума.