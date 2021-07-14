Як передає ЗМІ, про це на міжнародному форумі в Києві "Декарбонізація сталевої індустрії: виклики для України" повідомив генеральний директор компанії "Метінвест" Юрій Риженков.
До теми Технології, які здатні повністю виключити викиди СО2, на початковій стадії розробки, – експерт
Тема екології та декарбонізації зараз вкрай важлива як для всього світу, так і для України, і вона буде основною в найближчі 20-30 років,
– сказав він.
"При цьому, минулий рік з інвестицій був рекордним – близько 200 мільйонів доларів", – додав Риженков.
Компанія "Метінвест" виступила генеральним партнером організованого форуму.