ВСУ уничтожают российского врага
Вооруженные Силы Украины показывают россиянам свое мужество, и еще раз пытаются донести до них, что на украинской земле они не просьбы гости. Так, ВСУ постоянно ликвидируют личный состав русской армии и их военную технику. Один из таких моментов показал на видео Генеральный штаб ВСУ.
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На этот раз ювелирную работу по уничтожению врага показала 59-я отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка.
Украинская артиллерия продолжает методически уничтожать врага. Боевая работа 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка,
– говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах видно, как украинские артиллеристы точно попали в военную технику кафиров. После прицельных ударов российская техника превратилась в кучу металлолома, а захватчики сгорают дотла.
Смотрите момент уничтожения кафиров: видео
Потери врага по состоянию на 101 день войны
Украинские воины не прекращают наносить колоссальные потери российским оккупантам. Те терпят такие потери, что скоро в бой с нашими защитниками вступать будет некому и ни с чем. По состоянию на 4 июня украинские воины ликвидировали около 31 050 захватчиков . Только за минувшие сутки удалось ликвидировать 100 кафиров. Потери врага выглядят так:
- личного состава – 31 050 человек;
- танков – 1 376 единиц,
- боевых бронированных машин – 3 379 единиц,
- артиллерийских систем – 680 единиц,
- реактивных систем залпового огня – 207 единиц,
- средств противовоздушной обороны – 95 единиц,
- самолетов – 210 единиц,
- вертолетов – 175 единиц,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 540 единиц,
- крылатых ракет – 122 единицы,
- кораблей /катеров – 13 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 337 единиц,
- специальной техники – 52 единицы.
При этом в Генеральном штабе ВСУ подчеркивают, что эти цифры приблизительны. Поскольку активные боевые действия продолжаются по разным направлениям, поэтому оценить ситуацию потерь врага точно – невозможно.