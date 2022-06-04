ЗСУ нищать російського ворога

Збройні Сили України показують росіянам свою мужність, й вкотре намагаються донести до них, що на українській землі вони не прохані гості. Так, ЗСУ постійно ліквідовують особовий склад російської армії та їх військову техніку. Один із таких моментів показав на відео Генеральний штаб ЗСУ.

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Цього разу ювелірну роботу зі знищення ворога показала 59-та окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка.

Українська артилерія продовжує методично нищити ворога. Бойова робота 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка,

– йдеться у повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, як українські артилеристи точно поцілили у військову техніку окупантів. Після прицільних ударів російська техніка перетворилася на купу брухту, а загарбники згорають дотла.

Дивіться момент знищення окупантів: відео

Втрати ворога станом на 101 день війни

Українські воїни не припиняють завдавати колосальних втрат російським окупантам. Ті зазнають таких втрат, що скоро у бій з нашими захисниками вступати буде нікому і ні з чим. Станом на 4 червня українські воїни ліквідували близько 31 050 загарбників. Лише за минулу добу вдалося ліквідувати 100 окупантів. Втрати ворога виглядають так:

особового складу – 31 050 близько осіб;

танків – 1 376 одиниць,

бойових броньованих машин – 3 379 одиниць,

артилерійських систем – 680 одиниць,

реактивних систем залпового вогню – 207 одиниць,

засобів протиповітряної оборони – 95 одиниць,

літаків – 210 одиниць,

гелікоптерів – 175 одиниць,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 540 одиниць,

крилатих ракет – 122 одиниці,

кораблів /катерів – 13 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 337 одиниць,

спеціальної техніки – 52 одиниці.

При цьому у Генеральному штабі ЗСУ підкреслюють, що ці цифри є приблизними. Оскільки активні бойові дії тривають на різних напрямках, тому оцінити ситуацію втрат ворога точно – неможливо.

Зверніть увагу! Більше про ситуацію на фронті станом на 101-ий день повномасштабної війни з Росією ви можете переглянути в карті бойових дій.