Метро Харькова пока не восстановит движение, возможны локальные автобусные маршруты, – Терехов

Часть харьковчан понемногу возвращаются в город. Однако мэр Харькова Игорь Терехов подчеркнул, что город еще не готов полноценно возобновить свою деятельность, в том числе и в контексте работы общественного транспорта.

Как сказал Игорь Терехов в интервью, метро пока не будут запускать, ведь оно является укрытием и прибежищем для людей.

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Как будет работать общественный транспорт в Харькове

Городской глава Харькова отметил, что сейчас о запустении транспорта не говорится.

Есть некоторые опасения, сейчас посмотрю на ситуацию, потому что когда есть скопление людей – боимся потерь,

– пояснил Терехов.

В то же время он предположил, что некоторые маршруты могут быть локальными.

"И мы уже так делаем: например, людей к рынку подвозить. Мы еще как сделали: часть почтовых отделений закрыты, часть открыта. И надо подвозить людей, чтобы они могли получить пенсию в другом отделении. Сейчас организовываем такие маршруты, но локально", – рассказал Терехов.

Он добавил, что информацию о таких маршрутах не разглашают, чтобы враг не мог этим воспользоваться.

Какая ситуация в Харькове

Ранее Терехов сообщал, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Харьков покинули почти 30% населения, но люди уже начали возвращаться. Часть населения проживает в укрытиях на станциях метро.

На 22 марта, по предварительным данным, в подземке находились около 15 тысяч человек. Весь общественный транспорт остановили в городе 27 февраля.

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