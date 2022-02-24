В метро Киева и Харькова пропускают бесплатно
24 февраля 2022 , 08:24Читати новину українською
Россия 24 февраля нанесла авиаудары по украинским городам. Людей призвали спрятаться в укрытии.
Теперь метрополитен выполняет функцию бомбоубежища. В Харькове и Киеве людей в метро пропускают бесплатно.
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С картой расположения укрытий в Киеве можно ознакомиться – здесь.
Отметим, мэр Харькова Игорь Терехов призвал горожан сохранять спокойствие и не выходить из дома.Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!