В метро Киева и Харькова пропускают бесплатно

Россия 24 февраля нанесла авиаудары по украинским городам. Людей призвали спрятаться в укрытии.

Теперь метрополитен выполняет функцию бомбоубежища. В Харькове и Киеве людей в метро пропускают бесплатно.

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С картой расположения укрытий в Киеве можно ознакомиться – здесь.

Отметим, мэр Харькова Игорь Терехов призвал горожан сохранять спокойствие и не выходить из дома.

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!