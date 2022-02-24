Метро в Киеве работает в обычном режиме

Станции метро в Киеве 24 февраля работают в обычном режиме. Пока их не закрывают из-за нападения России на Украину.

В случае изменений оперативно будут сообщать.

Тема Ситуация контролируемая, ВСУ отбивают атаку, – Генштаб

Мы сообщали, что все поезда из и в столицу продолжат курсировать по графику. Кроме того, рейсы западного направления также курсируют по-прежнему.

Напомним, что в Украине было введено военное положение. Это стало ответом на военную операцию, которую Россия начала против Украины в ночь на 24 февраля. Хронологию событий читайте по ссылке.

! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.