Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на КГГА. Сейчас станция метро работает в обычном режиме, высадка и посадка пассажиров осуществляется без изменений.

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Станция метро работает в штатном режиме

Напомним, утром 21 июля во время массированной атаки врага станция была закрыта для пассажиров. Ее, как и ряд других станций, использовали как укрытие во время угрозы ракетного обстрела.

В городской власти подчеркнули, что безопасность граждан остается приоритетом, поэтому ограничения вводились исключительно из соображений защиты людей.

К слову, в Киеве в результате атаки российских БпЛА поврежден вход на станцию метро "Лукьяновская", там также произошло сильное задымление. Но в ГСЧС рассказали позже, что, предварительно, это был не пожар, а пыль.

Станция временно была закрыта для пассажиров на вход и выход, но работала как укрытие.