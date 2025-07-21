Про це розповідає 24 Канал з посиланням на КМДА. Наразі станція метро працює у звичному режимі, висадка та посадка пасажирів здійснюється без змін.

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Станція метро працює у штатному режимі

Нагадаємо, вранці 21 липня під час масованої атаки ворога станція була зачинена для пасажирів. Її, як і низку інших станцій, використовували як укриття під час загрози ракетного обстрілу.

У міській владі підкреслили, що безпека громадян залишається пріоритетом, тому обмеження вводилися виключно з міркувань захисту людей.

До слова, у Києві внаслідок атаки російських БпЛА пошкоджено вхід на станцію метро "Лук'янівська", там також сталося сильне задимлення. Але у ДСНС розповіли пізніше, що, попередньо, це була не пожежа, а пил.

Станція тимчасово була зачинена для пасажирів на вхід та вихід, але працювала як укриття.