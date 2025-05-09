Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КГГА.

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Какие ограничения будут в Киеве 10 мая

Как сообщили в КГГА, они прежде всего будут касаться станции метро "Майдан Независимости".

В субботу, 10 мая, станция метро "Майдан Независимости" временно не будет работать на вход и выход для пассажиров. Временные изменения связаны с пребыванием в Киеве иностранных делегаций и проведением торжественных и памятных мероприятий на государственном уровне,

– говорится в сообщении.

Эти ограничения будут действовать не весь день, а только с 5:38 до 12:00. В случае объявления воздушной тревоги станция "Майдан Независимости" будет работать как укрытие.

Следует сказать, что пересадочный узел "Майдан Независимости" – "Крещатик" будет работать в обычном режиме.

"В коммунальном предприятии просят пассажиров учесть изменения и заблаговременно планировать свои маршруты. Кроме того, течение дня возможны временные ограничения движения по отдельным центральным улицам города", – добавили в КГГА.

Кроме этого, 10 – 11 мая ряд столичных автобусов и троллейбусов будет курсировать с изменениями движения из-за проведения ярмарок.

А еще частично ограничат движение транспорта по улице Набережно-Рыбальской, потому что там ремонтируют покрытие.