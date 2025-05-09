Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМДА.

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Які обмеження будуть у Києві 10 травня

Як повідомили в КМДА, вони передусім будуть стосуватися станції метро"Майдан Незалежності".

У суботу, 10 травня, станція метро "Майдан Незалежності" тимчасово не працюватиме на вхід і вихід для пасажирів. Тимчасові зміни пов'язані з перебуванням в Києві іноземних делегацій та проведенням урочистих і пам'ятних заходів на державному рівні,

– мовиться в дописі.

Ці обмеження будуть діяти не весь день, а тільки з 5:38 до 12:00. У випадку оголошення повітряної тривоги станція "Майдан Незалежності" працюватиме як укриття.

Слід сказати, що пересадковий вузол "Майдан Незалежності" – "Хрещатик" працюватиме у звичайному режимі.

"У комунальному підприємстві просять пасажирів врахувати зміни та завчасно планувати свої маршрути. Крім того, протягом дня можливі тимчасові обмеження руху окремими центральними вулицями міста", – додали в КМДА.

Окрім цього, 10 – 11 травня низка столичних автобусів і тролейбусів курсуватимуть зі змінами руху через проведення ярмарків.

А ще частково обмежуватимуть рух транспорту вулицею Набережно-Рибальською, бо там ремонтують покриття.