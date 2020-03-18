Метро в Киеве будет работать во время карантина, но с ограничениями: детали

Городские власти Киева разрабатывают план специальных мер, чтобы запустить работу метрополитена. Однако пользоваться им смогут не все.

Секретарь Киевсовета Владимир Прокопов сообщил в фейсбуке, что метрополитен будет обслуживать людей, работающих на стратегических предприятиях, обеспечивающих жизнедеятельность города.

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Еще одна серьезная проблема столицы в том, что около половины медбратьев и медсестер киевских больниц приезжают на работу из соседних областей.

Эти люди критически необходимы нам на своих рабочих местах. Поэтому мы также разрабатываем программу для Киевпастранса, чтобы город смог обеспечить подвоз этих людей на работу и с работы,

– пояснил Прокопов.

Заметим, что из-за усиления карантинных мер в Киеве, Днепре и Харькове закрыли метро. Это привело к коллапсу на дорогах: маршрутки переполнены, а люди масками не пользуются.

Обратите внимание! Киевпастранс и частные перевозчики, работающие на территории Киева, обязаны с 12:00 18 марта по 3 апреля обеспечить маршруты наземного транспорта, которые будут дублировать движение метро.

Что известно об ограничении транспорта во время карантина?На время карантина украинские власти ввели ряд ограничений, чтобы предотвратить распространение коронавируса. В частности, запрещена работа метро, ​​а в трамваях и маршрутках действуют ограничения на количество пассажиров.



Так, в одном вагоне одновременно могут находиться не более 10 человек. Кроме того, все обязаны пользоваться средствами личной защиты. Накануне официальные представители властей сообщали, что людей без масок просто не пустят в общественный транспорт.



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Что запрещено в Украине во время карантина из-за коронавируса / Инфографика 24 канала