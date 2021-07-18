Нарушения в движении железной дороги есть и на внутренних рейсах между городами. Актуальную информацию о состоянии перекрытия публикует немецкий железнодорожный оператор.

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Железнодорожное сообщение между Чехией и Германией прекратили

Проблема возникла на участке между городками Бад-Шандау в Германии и Дечином в Чехии. Поэтому международный поезд Прага – Дрезден не может курсировать.

По состоянию на 11 часов 18 июля отрезок от чешской границы и Бад-Шандау на гугл-картах обозначен, как перекрытый. На отрезке от Дечина и до немецкой границы ведут ремонтные работы.

Проблемный участок Бад-Шандау – Дечин: смотрите на карте

Перекрытие железнодорожного движения продлится минимум до вечера 18 июля. Однако движение между странами не будет полностью остановлено: в Deutsche Bahn сообщили, что пассажирам с билетами на поезд предоставят автобусы.

Обратите внимание! Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр приняла решение ввести в стране режим военной катастрофы.

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