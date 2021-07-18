Нарушения в движении железной дороги есть и на внутренних рейсах между городами. Актуальную информацию о состоянии перекрытия публикует немецкий железнодорожный оператор.
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Железнодорожное сообщение между Чехией и Германией прекратили
Проблема возникла на участке между городками Бад-Шандау в Германии и Дечином в Чехии. Поэтому международный поезд Прага – Дрезден не может курсировать.
По состоянию на 11 часов 18 июля отрезок от чешской границы и Бад-Шандау на гугл-картах обозначен, как перекрытый. На отрезке от Дечина и до немецкой границы ведут ремонтные работы.
Проблемный участок Бад-Шандау – Дечин: смотрите на карте
Перекрытие железнодорожного движения продлится минимум до вечера 18 июля. Однако движение между странами не будет полностью остановлено: в Deutsche Bahn сообщили, что пассажирам с билетами на поезд предоставят автобусы.
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- По состоянию на 18 июля масштабные наводнения в Германии унесли жизни более 133 человек.
- Более 1 300 человек считают пропавшими без вести.
- Власти объявили в стране режим военной катастрофы. Это позволит командирам по собственному решению направлять технику на помощь местным властям.
- Климатологи шокированы происходящим. Речь идет об изменениях климата, несущих разрушительные последствия.