Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, местные предатели, согласившиеся работать на российских захватчиков, не могут разобраться между собой.
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"Грызутся между собой, как пауки"
Молчанов подчеркнул, что гауляйтеры не способны поделить между собой власть, из-за чего "грызутся между собой, как пауки".
Иногда, кажется, что им и не до ВСУ с этой политической борьбой между собой,
– отметил активист.
По словам Молчанова, споры между пособниками оккупантов возникают из-за того, что за ними стоят разные группы людей в россии.
"Они (гауляйтеры – 24 канал) представляют разные центры влияния, которые в россии между собой ведут подковерную борьбу. А в Херсонской области эта борьба проявляется полностью открыто", – пояснил он.
Как коллаборанты портят жизнь друг другу
Молчанов рассказал, что коллаборанты конкурируют между собой. По его словам, гауляйтеры искусно создают друг другу проблемы.
- Они проводят друг у друга обыски.
- Не сообщают о возможных "прилетах" к конкурентам, например, к росгвардии.
- Наперегонки пытаются арестовать украинских активистов.
"Одни арестовали, а другие приехали через час и удивляются. Мол, где же этот активист? Он же у нас в списках. Потом третьи приезжают и так же удивляются, что там уже две группы побывали", – рассказал активист.
Фейковое покушение на сальдо
Молчанов считает, что отсутствие координации и политические споры существенно ослабляют позиции коллаборантов.
По словам активиста, следствием этой внутриполитической борьбы стала информация о покушении на коллаборанта владимира сальдо. 13 июля стало известно о том, что коллаборант сальдо, назначенный оккупантами "председателем" Херсонской области, попал в больницу. Почему именно предатель оказался на больничной койке, неизвестно.
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Молчанов считает, что сообщения об очередном покушении на сальдо были фейком.
При этом фейк распространила сама российская пропаганда. Зачем они это сделали, мы не знаем,
– добавил активист.
Херсонский активист Владимир Молчанов рассказал о состоянии дел в Херсонской области: смотрите видео
Положение коллаборантов: детали
- Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что на оккупированных территориях есть серьезная нехватка "кадров" в так называемую "власть", ведь россияне ехать сюда не хотят. А от коллаборантов в Херсоне и Мелитополе уже избавляются и сами захватчики.
- Массово "чистят" ряды коллаборантов в оккупационных "администрациях" в Харьковской области. Причины таких "чисток" пока неизвестны.
- Как сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, гауляйтеры начали имитировать работу партизан для того, чтобы скрыться из города. В частности, один из местных предателей, провозгласивший себя "куратором и руководителем" Мелитопольского района, снял ролик о покушении на себя. После этого коллаборант заявил, что покидает город якобы из-за опасности для своей жизни.