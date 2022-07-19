Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, местные предатели, согласившиеся работать на российских захватчиков, не могут разобраться между собой.

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"Грызутся между собой, как пауки"

Молчанов подчеркнул, что гауляйтеры не способны поделить между собой власть, из-за чего "грызутся между собой, как пауки".

Иногда, кажется, что им и не до ВСУ с этой политической борьбой между собой,

– отметил активист.

По словам Молчанова, споры между пособниками оккупантов возникают из-за того, что за ними стоят разные группы людей в россии.

"Они (гауляйтеры – 24 канал) представляют разные центры влияния, которые в россии между собой ведут подковерную борьбу. А в Херсонской области эта борьба проявляется полностью открыто", – пояснил он.

Как коллаборанты портят жизнь друг другу

Молчанов рассказал, что коллаборанты конкурируют между собой. По его словам, гауляйтеры искусно создают друг другу проблемы.

Они проводят друг у друга обыски.

Не сообщают о возможных "прилетах" к конкурентам, например, к росгвардии.

Наперегонки пытаются арестовать украинских активистов.

"Одни арестовали, а другие приехали через час и удивляются. Мол, где же этот активист? Он же у нас в списках. Потом третьи приезжают и так же удивляются, что там уже две группы побывали", – рассказал активист.

Фейковое покушение на сальдо

Молчанов считает, что отсутствие координации и политические споры существенно ослабляют позиции коллаборантов.

По словам активиста, следствием этой внутриполитической борьбы стала информация о покушении на коллаборанта владимира сальдо. 13 июля стало известно о том, что коллаборант сальдо, назначенный оккупантами "председателем" Херсонской области, попал в больницу. Почему именно предатель оказался на больничной койке, неизвестно.

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Молчанов считает, что сообщения об очередном покушении на сальдо были фейком.

При этом фейк распространила сама российская пропаганда. Зачем они это сделали, мы не знаем,

– добавил активист.

Херсонский активист Владимир Молчанов рассказал о состоянии дел в Херсонской области: смотрите видео

Положение коллаборантов: детали