Между нами нет границ, – Зеленский обратился к польскому народу

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед польским Сеймом с исторической речью. Он сказал, что очень важно в сложное время иметь того, кто подставит плечо.

Зеленский рассказал, что утром 24 февраля он не сомневался, кто будет тем, что подставит плечо и подаст руку помощи.

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Я знал, кто мне скажет: "Брат, твой народ не останется с врагом один на один". Так и вышло. И я благодарен за это. Польские братья и сестры с нами. И это естественно,

– поблагодарил за поддержку поляков Зеленский.

В своем выступлении он отметил, что еще в первый день войны стало всем понятно, что между украинским и польским народами нет границ. Ни физических, ни исторических, ни личных.

За 16 дней войны украинская гордость и польская честь, украинская смелость в боях и польская искренность в помощи нам. Между нашими народами царит подлинный мир,

– сказал Президент.

Он сказал, что очень хотел бы, чтобы эти слова услышали общие соседи – белорусы. И уверен, что с ними тоже обязательно получится прийти в мир.

Зеленский напомнил слова Президента Польши Леха Качиньского, сказанного в Тбилиси в 2008 году: "Мы прекрасно знаем: сегодня Грузия, завтра Украина, послезавтра страны Балтии, а потом, возможно, придет время и моей страны – Польши".

Но 24 февраля это страшное время "завтра" пришло в Украину.

И сегодня мы боремся, чтобы для стран Балтии и для Польши такое злое время не наступило,

– заверил в своем обращении Владимир Зеленский.

Выступление Зеленского перед Сеймом Польши: смотрите видео