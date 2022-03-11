Зеленський розповів, що вранці 24 лютого він не мав сумніву, хто буде тим, що підставить плече і подасть руку допомоги.

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Я знав, хто мені скаже: "Брате, твій народ не залишиться з ворогом сам на сам". Так і сталося. І я вдячний за це. Польські брати і сестри з нами. І це є природньо,

– подякував за підтримку полякам Зеленський.

У своїй промові він зауважив, що ще в перший день війни стало усім зрозуміло, що між українським та польським народами немає кордонів. Ані фізичних, ані історичних, ані особистих.

За 16 днів цієї війни українська гордість і польська честь, українська сміливість у боях і польська щирість у допомозі нам. Між нашими народами панує справжній мир,

– заявив Президент.

Він сказав, що дуже б хотів, аби ці слова почули спільні сусіди – білоруси. І впевнений, що з ними також обов’язково вийде прийти до миру.

Зеленський нагадав слова Президента Польщі Леха Качинського, який сказані в Тбілісі в 2008 році: "Ми чудово знаємо: нині Грузія, завтра Україна, післязавтра країни Балтії, а потім, можливо, прийде час на мою країну – Польщу".

Але 24 лютого це страшний час "завтра" прийшов в Україну.

І сьогодні ми боремось, щоб для країн Балтії і для Польщі такий злий час НЕ настав,

– запевнив у своєму зверненні Володимир Зеленський.

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