Между Порошенко и Зеленским есть одна общая черта, – политолог

Между пятым президентом Украины Петром Порошенко и действующим президентом Владимиром Зеленским есть общая черта – недоверие к политикам.

Однако вопрос назначения людей, которых лично знаешь, вопрос доверия – это было у всех украинских президентов без исключения. Об этом в комментарии 24 каналу рассказал политолог Владимир Фесенко.

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► О политиках и доверии

По его словам, любой серьезный человек в политике, государственном управлении ставит рядом с собой на ключевые посты тех, кого знает и кому доверяет.

"Гройсман так сделал в правительстве с должностью министра Кабмина, сейчас так сделал Шмыгаль. Все серьезные политики, государственные деятели так делают. Это общее правило. Другое дело – когда есть институциональная система, как на Западе", – отметил Фесенко.

► Об общем у Зеленского и Порошенко

Что общего между Зеленским и Порошенко? Недоверие к политикам,

– убежден политолог.

"Петра Алексеевича я знаю чуть больше, общался с ним до его президентства. Он не доверял политикам. Кого он поставил руководителем АП? Бориса Ложкина. Кого назначил главой Нацбанка? Валерию Гонтареву. Это его партнеры по бизнесу. В патронатной службе были люди, которые с ним много лет работали до президентства. Он не доверял профессиональным политикам", – пояснил Фесенко.

► О близких к Зеленькому людям

И добавил, что у Зеленского похожая ситуация.

Среди тех, кто с ним был в "Квартале" и кто рядом оказался при власти – это Баканов, Шефир. Люди, которые пользуются наибольшим его доверием. Принцип доверия – один из главных в кадровой политике для Зеленского – личное знание человека и доверие,

– подчеркнул политолог.

Он добавил, что Ермак тоже в списке людей, которым можно доверять, для президента. Но – добавил Фесенко – Зеленский поднял Ермака до руководителя ОП только после того, когда тот прошел испытание как помощник и в переговорном процессе. "И только после конфликта с Богданом, где последний как раз нарушил другой принцип Зеленского – командность в работе", – подытожил политолог.

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