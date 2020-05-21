Між Порошенком і Зеленським є одна спільна риса, – політолог

Між п'ятим президентом України Петром Порошенком та чинним президентом Володимиром Зеленським є спільна риса – недовіра до політиків.

Однак питання призначення людей, яких особисто знаєш, питання довіри – це було в усіх українських президентів без винятку. Про це в коментарі 24 каналу розповів політолог Володимир Фесенко.

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За його словами, будь-яка серйозна людина в політиці, державному управлінні ставить поруч з собою на ключові посади тих, кого знає і кому довіряє.

"Гройсман так зробив в уряді з посадою міністра Кабміну, зараз так зробив Шмигаль. Всі серйозні політики, державні діячі так роблять. Це загальне правило. Інша річ – коли є інституційна система, як на Заході", – зазначив Фесенко.

Що спільного між Зеленським і Порошенком? Недовіра до політиків,

– переконаний політолог.

"Петра Олексійовича я знаю трохи більше, спілкувався з ним до його президентства. Він не довіряв політикам. Кого він поставив керівником АП? Бориса Ложкіна. Кого призначив головою Нацбанку? Валерію Гонтареву. Це його партнери по бізнесу. В патронатній службі були люди, які з ним багато років працювали до президентства. Він не довіряв професійним політикам", – пояснив Фесенко.

І додав, що у Зеленського схожа ситуація.

Серед тих, хто з ним був у "Кварталі" і хто поруч опинився при владі – це Баканов Шефір. Люди, які користуються найбільшою його довірою. Принцип довіри – один з головних в кадровій політиці для Зеленського – особисте знання людини і довіра,

– підкреслив політолог.

Він додав, що Єрмак теж у списку людей, яким можна довіряти, для президента. Але – додав Фесенко – Зеленський підняв Єрмака до керівника ОП тільки після того, коли той пройшов випробування як помічник і в переговорному процесі. "І тільки після конфлікту з Богданом, де останній якраз порушив інший принцип Зеленського – командність у роботі", – підсумував політолог.

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