Об этом рассказал государственный секретарь в канцелярии президента Польши Якуб Кумох. Дуда и Зеленский во время переговоров обсуждали вопросы региональной безопасности.

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Украина может рассчитывать на поддержку Польши

Кумох подчеркнул, что в случае угрозы Украина может рассчитывать на помощь Польше. Зеленский рассказал Дуде, что происходит сейчас в Украине и возле украинских границ.

Представители Киева и Варшавы договорились о создании специального канала связи – его смогут использовать президенты при необходимости.

Важно! В Варшаве сообщили, что Россия должна осознавать ту высокую цену, которую придется заплатить в случае агрессии против Украины.

Прежде всего речь идет о введении санкций

Во-первых, это будет цена в виде санкций, во-вторых, это будет цена в виде причинения жертв. Не обязательно российское общественное мнение, которое против войны будет готово пойти на такие жертвы,

– сказал Кумох.

Зеленский и Дуда согласовали позицию по "Северному потоку-2". Это – проект, который угрожает энергетической безопасности Европы, ни одного серьезного защитника российского газопровода на польской территории нет.

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Что известно о встрече Дуды и Зеленского:

Встреча состоялась с глазу на глаз в резиденции "Висла".

Общение глав государств продолжалось 20 января и должно было продолжиться 21 января.

Главная тема – угрозы со стороны России.

Сам Дуда был с официальным визитом в Киеве 20 декабря 2021 года. Тогда происходили переговоры глав стран "Люблинского треугольника".

Смотрите видео встречи президентов Зеленского и Дуды: