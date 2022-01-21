Про це розповів державний секретар в канцелярії президента Польщі Якуб Кумох. Дуда та Зеленський під час перемовин обговорювали питання регіональної безпеки.

До теми Зеленський у Польщі зустрівся з Дудою: розпочалася їхня зустріч

Україна може розраховувати на підтримку Польщі

Кумох наголосив, що у випадку загрози Україна може розраховувати на допомогу Польщі. Зеленський розповів Дуді, що відбувається зараз в Україні та біля українських кордонів.

Представники Києва та Варшави домовились про створення спеціального каналу зв'язку – його зможуть використовувати президенти за необхідності.

Важливо! У Варшаві повідомили, що Росія має усвідомлювати ту високу ціну, яку доведеться заплатити у разі агресії проти України.

Передусім мовиться про введення санкцій

По-перше, це буде ціна у вигляді санкцій, по-друге, це буде ціна у вигляді заподіяння жертв. Не обов'язково російська громадська думка, яка проти війни буде готова піти такі жертви,

– сказав Кумох.

Зеленський та Дуда погодили позицію щодо "Північного потоку-2". Це – проєкт, який загрожує енергетичній безпеці Європи, жодного серйозного захисника російського газопроводу на польській території немає.

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Що відомо про зустріч Дуди та Зеленського:

Зустріч відбулась віч-на-віч у резиденції "Вісла".

Спілкування глав держав тривало 20 січня і мало продовжитись 21 січня.

Головна тема – загрози з боку Росії.

Сам Дуда був з офіційним візитом у Києві 20 грудня 2021 року. Тоді відбувались перемовини глав країн "Люблінського трикутника".

Дивіться відео зустрічі президентів Зеленського та Дуди: