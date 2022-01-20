Деталі "таємного" візиту директора ЦРУ Вільяма Бернса до столиць України та Німеччини видання наводить з посиланням на власні джерела.

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Бернс говорив з Шольцем про російську агресію

Журналісти зазначають, що Бернс поінформував німецького канцлера Шольца та розвідувальників про ймовірні сценарії розвитку ситуацій щодо України.

Крім того, він передав позицію США про те, що російський газопровід "Північний потік-2" необхідно заблокувати у випадку вторгнення Росії в Україну.

Один зі співрозмовників видання уточнив, що дипломата відправили до Німеччини після того, як Шольц утримався від заяви про те, що Берлін заморозить російський газопровід у випадку ескалації в Україні.

Також у публікації йдеться, що візит директора ЦРУ, ймовірно, пов'язаний із зусиллями американських посадовців щодо переконання європейських країн згуртуватися навколо більш жорсткої відповіді Кремлю.

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Візит глави ЦРУ в Україну та Німеччину: що відомо

Видання CNN 18 січня поінформувало, що нібито минулого тижня директор ЦРУ США Вільям Бернс таємно відвідував Україну та провів зустріч з Володимиром Зеленським. Вони говорили про загрозу вторгнення Росії.

Цікаво, що як тільки це стало відомим, то Держдеп розповів про візит Ентоні Блінкена.

Того ж дня американські ЗМІ писали, що ЦРУ нібито втілює таємну програму навчання в країні елітних українських сил спеціальних операцій і розвідки.

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