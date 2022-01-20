Детали "тайного" визита директора ЦРУ Уильяма Бернса в столицы Украины и Германии издание приводит со ссылкой на собственные источники.

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Бернс говорил с Шольцом о российской агрессии

Журналисты отмечают, что Бернс проинформировал немецкого канцлера Шольца и разведчиков о возможных сценариях развития ситуаций касательно Украины.

Кроме того, он передал позицию США о том, что российский газопровод "Северный поток-2" необходимо заблокировать в случае вторжения России в Украину.

Один из собеседников издания уточнил, что дипломат был отправлен в Германию после того, как Шольц воздержался от заявления о том, что Берлин заморозит российский газопровод в случае эскалации в Украине.

Также в публикации говорится, что визит директора ЦРУ, вероятно, связан с усилиями американских чиновников по убеждению европейских стран сплотиться вокруг более жесткого ответа Кремля.

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Визит главы ЦРУ в Украину и Германию: что известно

Издание CNN 18 января проинформировало, что якобы на прошлой неделе директор ЦРУ США Уильям Бернс тайно посещал Украину и провел встречу с Владимиром Зеленским. Они говорили об угрозе вторжения России.

Интересно, что как только это стало известно, Госдеп рассказал о визите Энтони Блинкена.

В тот же день американские СМИ писали, что ЦРУ якобы воплощает программу обучения в стране элитных украинских сил специальных операций и разведки.

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