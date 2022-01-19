Об этом украинский лидер сообщил 19 января во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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Хочется проговорить некоторые детали, потому что разведка у вас прекрасная, но вы далеко за океаном, а мы здесь на месте. Я думаю, некоторые вещи мы знаем немножко глубже о своем государстве,

– сказал Владимир Зеленский.

Что именно имел в виду президент неизвестно, но

Журналисты CNN 18 января проинформировали, что якобы на прошлой неделе директор Центрального разведывательного управления Штатов Билл Бернс тайно посещал Украину.

В этот же день американские средства массовой информации писали, что ЦРУ якобы воплощает тайную программу обучения в США элитных украинских сил специальных операций и разведки.

Обратите внимание! В январе разведка США сделала заявление, что Россия может готовить спецоперацию на Донбассе под чужим флагом. Все для того, чтобы сфабриковать поводы для вторжения в Украину.

Что такое ЦРУ и как оно работает: смотрите в видео