Про це український лідер повідомив 19 січня під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

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Хочеться проговорити деякі деталі, тому що розвідка у вас прекрасна, але ви далеко за океаном, а ми тут на місці. Я думаю, деякі речі ми знаємо трошки глибше про свою державу,

– сказав Володимир Зеленський.

Що президент України міг мати на увазі

Журналісти CNN 18 січня поінформували, що начебто минулого тижня директор Центрального розвідувального управління Штатів Білл Бернс таємно відвідував Україну.

Цікавим є те, що як тільки це стало відомим, то Держдеп США розповів про візит Ентоні Блінкена.

Цього ж дня американські засоби масової інформації писали, що ЦРУ нібито втілює таємну програму навчання в країні елітних українських сил спеціальних операцій і розвідки.

Зверніть увагу: Восени 2021 року американські розвідники навіть швидше за українських почали говорити про скупчення російських військ поблизу кордонів нашої держави.

У січні розвідка США зробила заяву, що Росія може готувати спецоперацію на Донбасі під чужим прапором для того, щоб сфабрикувати приводи для вторгнення в Україну.

Що таке ЦРУ та як воно працює: дивіться у відео