Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, отметив, что в России и США озвучили общие и отличные заявления после разговора обоих лидеров. Есть немало позиций, на которых отметили в Кремле, однако в администрации Трампа даже и не вспоминали о них. Это может свидетельствовать, что США поставили на паузу определенные переговорные пункты, на которых настаивали в России.

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Позиция США после разговора с Путиным

Белый дом, вероятно, готов работать на основе договоренностей с Россией в сфере прекращения огня и экономического сотрудничества.

А вот что касается, например, поставки оружия, то Трамп четко сказал, что они (с Путиным – 24 Канал) это не обсуждали,

– отметил Валерий Клочок.

Однако Дмитрий Песков опроверг это заявление президента США, утверждая, что разговор об этом продолжался.

Обратите внимание! Дональд Трамп уверяет, что во время диалога с Путиным 18 марта вопрос прекращения поставок оружия Украине не обсуждался, тогда как в Кремле утверждают обратное. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, эта тема была затронута и остается ключевой в отношениях Москвы и Вашингтона.

Между Россией и Соединенными Штатами Америки есть существенные разногласия. Однако, по мнению Клочко, обе стороны имеют желание продолжать переговоры, чтобы достичь каких-то компромиссов.

К сожалению, они сейчас торгуют украинским вопросом, но переговорный процесс не остановился. Мне кажется, что Россия все же готовится к прекращению войны, однако перед этим очень серьезно будет лоббировать свои интересы,

– высказался руководитель Центра общественной аналитики.

Власти Украины заявляли, что готовы присоединиться к процессу, который способствовал бы завершению российско-украинской войны.

Однако по словам Валерия Клочко, Путин, вероятно, не согласится на временное прекращение огня, пока не будет сформировано конкретное мирное соглашение.