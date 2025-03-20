Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зазначивши, що у Росії та США озвучили спільні та відмінні заяви після розмови обох лідерів. Є чимало позицій, на яких наголосили у Кремлі, проте в адміністрації Трампа навіть і не згадували про них. Це може свідчити, що США поставили на паузу певні переговорні пункти, на яких наполягали в Росії.

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Позиція США після розмови з Путіним

Білий дім, ймовірно, готовий працювати на основі домовленостей з Росією у сфері припинення вогню та економічної співпраці.

А от що стосується, наприклад, постачання зброї, то Трамп чітко сказав, що вони (з Путіним – 24 Канал) це не обговорювали,

– зазначив Валерій Клочок.

Однак Дмітрій Пєсков спростував цю заяву президента США, стверджуючи, що розмова про це тривала.

Зверніть увагу! Дональд Трамп запевняє, що під час діалогу з Путіним 18 березня питання припинення постачання зброї Україні не обговорювалося, тоді як у Кремлі стверджують протилежне. За словами прессекретаря Путіна Дмітрія Пєскова, ця тема була порушена й залишається ключовою у відносинах Москви та Вашингтона.

Між Росією та Сполученими Штатами Америки є суттєві розбіжності. Проте, на думку Клочка, обидві сторони мають бажання продовжувати переговори, щоб досягти якихось компромісів.

На жаль, вони зараз торгують українським питанням, але переговорний процес не зупинився. Мені здається, що Росія все ж готується до припинення війни, однак перед цим дуже серйозно лобіюватиме свої інтереси,

– висловився керівник Центру громадської аналітики.

Влада України заявляла, що готова доєднатись до процесу, який сприяв би завершенню російсько-української війни.

Однак за словами Валерія Клочка, Путін, ймовірно, не погодиться на тимчасове припинення вогню, поки не буде сформована конкретна мирна угода.