Между США и Китаем неожиданно началась борьба еще и за Европу

Вчерашние союзники превращаются во врагов. По крайней мере, именно так некоторые государства видят будущее отношений Европы с США. ЕС накануне объявил демарш Вашингтону на полях Генассамблеи ООН.

22 сентября должна была пройти кулуарная многосторонняя встреча при участии США, Великобритании, Франции и Германии. В этой встрече должны были принять участие госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан после шквала критики и обвинений со стороны Франции.

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Но встречу в последний момент отменили. В Госдепе США тактично заявили, что её отложили из-за, цитирую: "Проблем в расписании мероприятий на Генассамблее". Хотя настоящая причина такого демарша европейцев намного сложнее.

Ведь кроме этой встречи под вопросом остается и личная встреча Блинкена и Ле Дриана, которую также не официально анонсировали. На самом деле отношения между США и ЕС переживают не самые лучшие времена.

Обвинение для Байдена

В понедельник высшие лидеры ЕС, такие, как Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен прямо обвинили президента Джо Байдена в нелояльности к трансатлантическому альянсу.

Все из-за того, что, по мнению европейцев, Байден обманул Францию ​​и других европейских партнеров, создав новый стратегический альянс с Великобританией и Австралией в Индо-Тихоокеанском регионе.

Францию возмутило, что Австралия отменила заказ на поставку французских обычных дизельных подводных лодок, заявив, что вместо этого она построит по меньшей мере восемь атомных подлодок с использованием американских и британских технологий в рамках нового партнерства с этими странами, которое было сформировано после нескольких месяцев секретных переговоров.

Обиженная Франция

Свое возмущение в понедельник в Нью-Йорке высказал Ле Дриан, заявив, что Байден следует тенденциям, цитирую: "Одностороннего подхода, непредсказуемости, жестокости и неуважения к партнеру". Дальше пошел целый шквал дипломатических демаршей – Франция отозвала своих послов из США и Австралии и отказалась проводить оборонный саммит с Великобританией.

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Часть стран ЕС тут же заняла позицию обиженной Франции. Шарль Мишель заявил, что никакая Америка с приходом Байдена не вернулась, наоборот – она снова скатывается к отношениям ЕС и США эпохи Трампа.



Шарль Мишель раскритиковал Джо Байдена / Коллаж 24 канала

Более того Мишель упрекнул Байдена в том, что создав новый альянс в Индо-Тихоокеанском регионе, США отказались от соглашения достигнутого в июне лидерами Большой семерки, в отношении борьбы с авторитарными режимами. Намекая, что с этого момента каждый может оказаться сам по себе.

Резюмируя свое недовольство Мишель заявил, что уже 5 октября, на саммите в Словении страны ЕС могут рассмотреть вопрос разрыва отношений с США.

Громкая критика в отношении США

К слову, самый громкий голос критики, в отношении политики США сегодня звучит из Германии. Евродепутат Манфред Вебер заявил, что ЕС стоит в корне пересмотреть свои отношения с США из-за инцидента с Францией.

В унисон Веберу запела и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая заявила, что пока США не объясняться по сделке с Австралией, на нормальные отношения между Европой и Америкой рассчитывать не стоит. И это важное заявление, к которому мы еще вернемся.

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Удар по самолюбию французов

Сейчас же предлагаю разобраться – действительно ли альянс между США, Великобританией и Австралией нанес такой колоссальный удар по Франции, что ЕС готов рассориться с США?

И здесь сразу обращу ваше внимание на тот факт, что параллельно с агрессивной риторикой высших чинов ЕС, отдельные его дипломаты заявляют, что весь этот скандал – не более чем коммерческий спор между Австралией и Францией, а также банальный удар по самолюбию французов.

Он явно не тянет на разрыв стратегических отношений.

Более того, отдельные официальные лица ЕС заявляют, что Франция попросту втягивает остальную часть континента в ненужную и бессмысленную борьбу, в основном потому, что было задето ее собственное национальное эго.

Хотят обвинить США

Но, причина такого поведения Франции, а теперь и Германии и высших чинов ЕС кроется совсем в другом. Ситуацию с разорванным контрактом на поставки подлодок могут банально использовать как повод для того, чтобы обвинить в разрыве отношений именно США.

И Россия, и Китай сейчас просто хлопают в ладоши и нарадоваться не могут наблюдая за тем, как западным мир входит в фазу конфронтации. И не просто так.

Австралия, которая до прошлого года была одним из крупнейших торговых партнеров Китая, сегодня ищет новые рынки и новых поставщиков.

Китай существенно ограничил торговые отношения с Австралией после того, как та подписалась под резолюцией призывающей расследовать причины возникновения COVID-19. Это стало своеобразным наказанием для Австралии от Пекина.

Изначально ЕС пошел навстречу австралийцам. Сегодня между ЕС и Австралией уже проведено 11 раундов о создании зоны свободной торговли. И Австралия рассчитывала закончить переговоры уже к концу этого года. Но недовольство Франции привело к тому, что эти переговоры полностью заморожены. Китай, конечно же, рад этому.

Хотя в то же время, страны ЕС с более свободной торговлей, такие как Швеция, Ирландия, или Нидерланды, наоборот призывают Европу продолжить переговоры с Австралией, ведь это выгодно всем.

Кроме того, радуется Китай и по другому поводу. Дело в том, что уже 29 сентября должно было состояться первое заседания нового Совета ЕС и США по вопросам торговли и технологий.

О его создании стороны договорились в начале лета и цель была довольно амбициозная – создать новую модель торговли и обмена технологиями в мире, где Китаю и России отводиться одно из последних мест.

Проще говоря, Байден пытался сплотить Европу вокруг борьбы с угрозой авторитарных режимов.

Но и Франция, и Германия настаивают на том, чтобы сохранить экономические связи и с Китаем и с Россией, а потому и заседание нового Совета ЕС – США также будет сорвано.

Макрона хочет подменить Меркель

Но и это не всё. В то время как Меркель, один из самых влиятельных политиков Европы, уходит на пенсию, её место стремится занять Макрон, который и заварил всю эту кашу. Поэтому Франция всё чаще призывает к так называемой "стратегической автономии".



Макрона хочет подменить Меркель / Фото Getty Images

Проще говоря, Макрон призывает сосредоточиться на создании Европы, не связанной с США.

И Шарль Мишель только подтвердил эту гипотезу, ссылаясь на всё тот же скандальный альянс между США, Великобританией и Австралией.

Разрыв отношений

И даже не сомневайтесь, если ЕС действительно пойдет на разрыв отношений с США, Китай тут же засыплет их деньгами. Но это будет проигрышем для Европы в перспективе, ведь такой шаг может попросту разрушить военный блок НАТО, а это уже на руку России.

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И в этом контексте отдельные страны восточной Европы призывают ЕС не сетовать на то, что их якобы предали в вопросе участия в сохранении безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Наоборот, если США и Великобритания берут на себя этот регион, то почему бы Европе не взять на себя защиту своих ближайших соседей, таких как Украина, Беларусь, Грузия и страны Африки.

Чем бы это не закончилось, но очевидно одно – сегодня между США и Китаем неожиданно началась борьба еще и за Европу. Остается только надеяться, что США хватит мудрости, убедить партнеров в том, что никто их не бросал и делать этого не собирается.