Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в Соединенных Штатах и Украине.

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Между Зеленским и официальными лицами администрации Байдена нарастает напряженность на фоне разногласий по поводу того, как интерпретировать и публично освещать оценки американской разведки, в которых говорится, что Россия может готовить крупномасштабное нападение,

– отмечают журналисты.

Соединенные Штаты раздражены преуменьшением угрозы

Джо Байден и его советники были раздражены публичным преуменьшением Владимиром Зеленским угрозы и плохо завуалированными выпадами в адрес президента США. Они считают, что публичные предупреждения в адрес России о серьезных последствиях являются ключом к сдерживанию.

У нас есть вопрос: почему вы начинаете ссору с США? Почему вы смешиваете и искажаете информацию, когда США – один из ваших единственных настоящих друзей? И зачем просить больше оружия, если вы говорите, что угроза не изменилась?

– сказал чиновник США, обращаясь к украинской стороне.

Важно! ВСУ готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Украинские власти призывают не паниковать

Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сможет победить российскую агрессию, если граждане будут "держать голову холодной". В то же время, по его словам, "сердце должно быть горячим".

Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов, на фоне заявлений о возможном наступлении России, заверил, что Украина готова противостоять государству-агрессору при любом развитии событий.

Министр обороны Украины заявил, что ВСУ, а особенно Сухопутные войска, находятся на высоком уровне подготовки. Алексей Резников не верит в то, что Россия может пойти в наступление.

Валерий Залужный заявил, что война заставила украинскую армию измениться. Наши Вооруженные силы прошли сложный путь своего развития и сегодня являются одной из ведущих армий мира.

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