Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на джерела в Сполучених Штатах та Україні.
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Між Зеленським і офіційними особами адміністрації Байдена наростає напруженість на тлі розбіжностей з приводу того, як інтерпретувати та публічно висвітлювати оцінки американської розвідки, в яких мовиться, що Росія може готувати великомасштабний напад,
– зазначають журналісти.
Сполучені Штати роздратовані применшенням загрози
Джо Байден і його радники були роздратовані публічним применшенням Володимиром Зеленським загрози та погано завуальованими випадами на адресу президента США. Вони вважають, що публічні попередження на адресу Росії про серйозні наслідки є ключем до стримування.
У нас є питання: чому ви починаєте сварку зі США? Чому ви зливаєте та спотворюєте інформацію, коли США – один із ваших єдиних справжніх друзів? І навіщо просити більше зброї, якщо ви кажете, що загроза не змінилася?
– сказав чиновник США, звертаючись до української сторони.
Українська влада закликає не панікувати
- Дмитро Кулеба заявив, що Україна зможе перемогти російську агресію, якщо громадяни "триматимуть голову холодною". Водночас, за його словами, "серце має бути гарячим".
- Секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов, на фоні заяв про ймовірний наступ Росії, запевнив, що Україна готова протистояти державі-агресору за будь-якого розвитку подій.
- Міністр оборони України заявив, що ЗСУ, а особливо Сухопутні війська, перебувають на високому рівні підготовки. Олексій Резніков не вірить у те, що Росія може піти у наступ.
- Валерій Залужний заявив, що війна змусила українську армію змінитися. Наші Збройні сили пройшли складний шлях свого розвитку і сьогодні є однією з провідних армій світу.
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