Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на джерела в Сполучених Штатах та Україні.

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Між Зеленським і офіційними особами адміністрації Байдена наростає напруженість на тлі розбіжностей з приводу того, як інтерпретувати та публічно висвітлювати оцінки американської розвідки, в яких мовиться, що Росія може готувати великомасштабний напад,

– зазначають журналісти.

Сполучені Штати роздратовані применшенням загрози

Джо Байден і його радники були роздратовані публічним применшенням Володимиром Зеленським загрози та погано завуальованими випадами на адресу президента США. Вони вважають, що публічні попередження на адресу Росії про серйозні наслідки є ключем до стримування.

У нас є питання: чому ви починаєте сварку зі США? Чому ви зливаєте та спотворюєте інформацію, коли США – один із ваших єдиних справжніх друзів? І навіщо просити більше зброї, якщо ви кажете, що загроза не змінилася?

– сказав чиновник США, звертаючись до української сторони.

Важливо! ЗСУ готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Українська влада закликає не панікувати

Дмитро Кулеба заявив, що Україна зможе перемогти російську агресію, якщо громадяни "триматимуть голову холодною". Водночас, за його словами, "серце має бути гарячим".

Секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов, на фоні заяв про ймовірний наступ Росії, запевнив, що Україна готова протистояти державі-агресору за будь-якого розвитку подій.

Міністр оборони України заявив, що ЗСУ, а особливо Сухопутні війська, перебувають на високому рівні підготовки. Олексій Резніков не вірить у те, що Росія може піти у наступ.

Валерій Залужний заявив, що війна змусила українську армію змінитися. Наші Збройні сили пройшли складний шлях свого розвитку і сьогодні є однією з провідних армій світу.

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