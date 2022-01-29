Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на джерела в Сполучених Штатах та Україні.

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Між Зеленським і офіційними особами адміністрації Байдена наростає напруженість на тлі розбіжностей з приводу того, як інтерпретувати та публічно висвітлювати оцінки американської розвідки, в яких мовиться, що Росія може готувати великомасштабний напад,
– зазначають журналісти.

Сполучені Штати роздратовані применшенням загрози

Джо Байден і його радники були роздратовані публічним применшенням Володимиром Зеленським загрози та погано завуальованими випадами на адресу президента США. Вони вважають, що публічні попередження на адресу Росії про серйозні наслідки є ключем до стримування.

У нас є питання: чому ви починаєте сварку зі США? Чому ви зливаєте та спотворюєте інформацію, коли США – один із ваших єдиних справжніх друзів? І навіщо просити більше зброї, якщо ви кажете, що загроза не змінилася?
– сказав чиновник США, звертаючись до української сторони.

Українська влада закликає не панікувати

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