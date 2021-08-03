Между Турцией и Грецией новое обострение: на этот раз из-за закрытия турецких школ

В МИД Турции рассказали, что Греция закрывает еще 12 начальных школ, расположенных в Западной Фракии. Турция считает это систематическим поведением, которое власть реализует под предлогом экономии и нехватки учеников.

В МИД Турции заявили, что такое поведение Греции отражает дискриминационное отношение власти к школам этнических меньшинств. Об этом ведомство написало на официальном сайте.

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Турция заявила, что Греция закрывает турецкие школы

Мы осуждаем решение Греции закрыть еще 12 начальных школ, относящихся к турецкому меньшинству Западной Фракии, используя в качестве оправдания меры жесткой экономии и недостаточное количество учеников,

– говорится в сообщении.

Кроме того, за последний период власти Греции уже закрыли более половины начальных школ меньшинств. Теперь их осталось 103.

Турецкое ведомство заявило, что это нарушает нормы Лозаннского мирного договора, который подписали в 1923 году после распада Османской империи. Именно он утвердил экономические и политические привилегии иностранцев и показал международное признание Турции.

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