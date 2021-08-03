Между Турцией и Грецией новое обострение: на этот раз из-за закрытия турецких школ
Источник:МИД Турции
В МИД Турции рассказали, что Греция закрывает еще 12 начальных школ, расположенных в Западной Фракии. Турция считает это систематическим поведением, которое власть реализует под предлогом экономии и нехватки учеников.
В МИД Турции заявили, что такое поведение Греции отражает дискриминационное отношение власти к школам этнических меньшинств. Об этом ведомство написало на официальном сайте.
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Турция заявила, что Греция закрывает турецкие школы
Мы осуждаем решение Греции закрыть еще 12 начальных школ, относящихся к турецкому меньшинству Западной Фракии, используя в качестве оправдания меры жесткой экономии и недостаточное количество учеников,
– говорится в сообщении.
Кроме того, за последний период власти Греции уже закрыли более половины начальных школ меньшинств. Теперь их осталось 103.
Турецкое ведомство заявило, что это нарушает нормы Лозаннского мирного договора, который подписали в 1923 году после распада Османской империи. Именно он утвердил экономические и политические привилегии иностранцев и показал международное признание Турции.
Отношения между Турцией и Грецией: коротко
- Между Грецией и Турцией уже давно сохраняются напряженные отношения.
- Они обострились в 2020 году на фоне конфликта в Средиземном море.
- Конфликт возник, когда в конце октября Турция расширила разведку полезных ископаемых на спорном с Грецией и Кипром шельфе.
- В Афинах раскритиковали Анкару за такие действия и пообещали подать жалобу.
- Из-за конфликта страны-члены Евросоюза согласовали пакет санкций против Турции.