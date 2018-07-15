Между Сытником и Холодницким гораздо больше личного, чем принципиальных вопросов, – эксперт

Скандалы в антикоррупционных органах являются связанными больше с личностными отношениями их руководителей Сытника и Холодницкого, чем с работой НАБУ и САП. Но пока будет присутствовать политическая целесообразность, старая система будет делать все, чтобы антикоррупционные органы не работали эффективно.

Такое мнение 24 каналу высказал директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

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Неправильно, когда личностные отношения руководства мешают работать антикоррупционным структурам. Но надо быть готовым, что им будут мешать и провоцировать на различные скандалы,

– отметил Виталий Бала.

По его словам, скандал между НАБУ и САП еще не означает утрату к ним доверия. Более понятной ситуация станет, считает Бала, когда заработает Антикоррупционный суд, и будет наконец-то замкнутый цикл – от расследования до суда. Тогда, если будут реальные результаты, то уровень доверия восстановится.

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"Антикоррупционный суд – окно возможностей для НАБУ и САП, которые, однако, имеют больше доверия, чем ГПУ. Не все еще потеряно. А нынешние скандалы – это личностные отношения. НАБУ и САП между собой не воюют. Между главой НАБУ Ситником и руководителем САП Холодницким гораздо больше личного, чем принципиальных вопросов деятельности НАБУ и САП", – отметил Бала.

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро получают угрозы от председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Председатель САП Назар Холодницкий тоже обвинил НАБУ в таких же действиях относительно антикоррупционной прокуратуры, однако заявления Сытника не опроверг.