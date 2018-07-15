Між Ситником і Холодницьким набагато більше особистого, ніж принципових питань, – експерт

Скандали в антикорупційних органах є пов’язаними більше з особистісними стосунками їхніх керівників Ситника та Холодницького, ніж з роботою НАБУ та САП. Але поки буде присутньою політична доцільність, стара система робитиме все, щоб антикорупційні органи не працювали ефективно.

Таку думку 24 каналу висловив директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала.

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Неправильно, коли особистісні стосунки керівництва заважають працювати антикорупційним структурам. Але треба бути готовим, що їм заважатимуть і провокуватимуть на різні скандали,

– зауважив Віталій Бала.

За його словами, скандал між НАБУ та САП ще не означає втрату до них довіри. Більш зрозумілою ситуація стане, вважає Бала, коли запрацює Антикорупційний суд, і буде нарешті замкнутий цикл – від розслідування до суду. Тоді, якщо будуть реальні результати, то рівень довіри відновиться.

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"Антикорупційний суд – вікно можливостей для НАБУ та САП, які однак мають більше довіри, ніж ГПУ. Не все ще втрачено. А нинішні скандали – це особистісні стосунки. НАБУ та САП між собою не воюють. Між очільником НАБУ Ситником та керівником САП Холодницьким набагато більше особистого, ніж принципових питань діяльності НАБУ та САП", – наголосив Бала.

Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро отримують погрози від голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Голова САП Назар Холодницький натомість звинуватив НАБУ у таких самих діях щодо антикорупційної прокуратури, проте заяви Ситника не спростував.