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      Между Трампом и Зеленским могут установиться доверительные отношения, – дипломат

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      Зеленский может скоро встретиться с Трампом?
      Зеленский может скоро встретиться с Трампом? / gettyimages.com

      Было бы хорошо, чтобы один из первых визитов Зеленского был в Вашингтон, где он имел бы встречу с Трампом. Между ними могут установиться доверительные отношения.

      Такое мнение 24 каналу высказал дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара.

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      Трамп довольно быстро поздравил Зеленского с победой, и они могут установить хорошие отношения. У Зеленского больше шансов, чем у Порошенко. Он шоумен и умеет хорошо играть роли. С ним не связан какой-то негатив. А отношения Трампа с Порошенко серьезно омрачила амбарная книга "Партии регионов", где фигурировал руководитель штаба Трампа Пол Манафорт,
      – замечает Александр Хара.

      По убеждению дипломата, США и дальше заинтересованы в поддержке Украины и не поменяют свою позицию относительно вооруженной агрессии со стороны России. Вашингтон не признает аннексию Крыма, будет настаивать на реализации минских соглашений. Но США знают, что РФ не выполняет договоренности. По словам эксперта, Вашингтон знает, что в ОРДЛО нет никаких сепаратистов, а есть вооруженные силы РФ.

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      По его мнению, встреча Трампа и Зеленского важна с точки зрения сигналов относительно развития стратегического партнерства США и Украины.

      "Отношения Вашингтона и Киева надо выводить на уровень союзнических отношений. Членство в НАТО, помощь в реформировании сектора безопасности и обороны. Новые контракты на покупку оружия. Совместные бизнес-проекты. Чем больше американских экономических интересов в Украине, тем больше желание Вашингтона помогать нам защищаться от российской агрессии и интегрироваться на Запад", – подчеркнул Александр Хара.

      Что известно о первых заграничных визитах Владимира Зеленского? Первый рабочий визит Президента Украины Владимира Зеленского состоится 4-5 июня в институты Евросоюза и НАТО в Брюсселе. Зеленский проинформирует партнеров в ЕС и НАТО о ситуации с безопасностью на востоке Украины, обсудит пути активизации международных усилий для завершения войны на Донбассе, обменяется мнениями с лидерами институтов ЕС и НАТО касаемо дальнейших ключевых реформ в Украине.

      пециальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что американская делегация, которая посетила инаугурацию Владимира Зеленского, обсуждала с Дональдом Трампом возможность проведения телефонных переговоров или встречи с новоизбранным президентом.

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Война на Донбассе Петр Порошенко Дональд Трамп
      Источник: 24 канал
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