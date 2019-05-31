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      Між Трампом і Зеленським можуть встановитися довірливі відносини, – дипломат

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      Зеленський може скоро зустрітися з Трампом?
      Зеленський може скоро зустрітися з Трампом? / gettyimages.com

      Було б добре, щоб один із перших візитів Зеленського був до Вашингтону, де він би мав зустріч із Трампом. Між ними можуть встановитися довірливі відносини.

      Таку думку 24 каналу висловив дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

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      Трамп досить швидко привітав Зеленського з перемогою, і вони можуть встановити добрі відносини. В Зеленського більше шансів, ніж у Порошенка. Він шоумен і вміє добре грати ролі. З ним не пов'язаний якийсь негатив. А відносини Трампа з Порошенком серйозно затьмарила амбарна книга "Партії регіонів", де фігурував керівник штабу Трампа Пол Манафорт,
      – зауважує Олексадр Хара.

      На переконання дипломата, США і далі зацікавлені в підтримці України і не змінять свою позицію щодо збройної агресії з боку Росії. Вашингтон не визнає анексію Криму, наполягатиме на реалізації мінських угод. Але США знають, що саме РФ не виконує домовленості. За словами експерта, Вашингтон знає, що в ОРДЛО немає ніяких сепаратистів, а є збройні сили РФ.

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      На його думку, зустріч Трампа і Зеленського важлива з точки зору сигналів щодо  розвитку стратегічного партнерства США і України.

      "Стосунки Вашингтона і Києва треба виводити на рівень союзницьких відносин. Членство в НАТО, допомога в реформуванні сектору безпеки і оборони. Нові контракти на купівлю зброї. Спільні бізнес-проекти. Чим більше американських економічних інтересів в Україні, тим більше бажання Вашингтона допомагати нам захищатися від російської агресії і інтегруватися на Захід", – наголосив Олександр Хара.

      Що відомо про перші закордонні візити Володимира Зеленського? Перший робочий закордонний візит Президента України Володимира Зеленського відбудеться 4-5 червня до інституцій Євросоюзу та НАТО у Брюсселі. Зеленський поінформує партнерів у ЄС і НАТО про безпекову ситуацію на сході України, обговорить шляхи активізації міжнародних зусиль для завершення війни на Донбасі, обміняється думками з лідерам інституцій ЄС і НАТО щодо подальших ключових реформ в Україні.

      Спеціальний представник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив, що американська делегація, яка відвідала інавгурацію Володимира Зеленського, обговорювала з Дональдом Трампом можливість проведення телефонних переговорів або зустріч з новообраним президентом.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Війна на Донбасі Петро Порошенко Дональд Трамп
      Джерело: 24 канал
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